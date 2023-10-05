【JPEX風波】涉JPEX案被捕鄭雋熹　爆與林穎彤屬戀人關係

▲ 鄭雋熹與林穎彤是戀人關係。

警方上月調查虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，昨日（10月4日）於大埔拘捕一名29歲姓鄭涉案男子，更相信為犯罪集團的成員。而消息指，被捕姓鄭男子為無綫電視藝員鄭雋熹。

同時據指，鄭雋熹涉及另一案件，他早前與TVB女藝人林穎彤（Bella）因公眾地方行為不檢案被拘捕及落案控告，案件已於屯門法院提堂，將在本周五（10月6日）再訊。

鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件 與林穎彤被控公眾地方行為不檢

二人拍拖一段日子

隨後有報道指原來鄭雋熹與Bella是戀人關係，已經拍了年幾兩年，又指男方本身甚有家底，故也是Bella與他拍拖其中一個原因，因女方媽媽也比較着重男方家底。

鄭雋熹與林穎彤過往曾一同主持節目《安樂蝸》，二人亦此節目令兩人變得熟悉，林穎彤也曾作客《七線人棄王》，更與鄭雋熹同組玩遊戲。

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忽然富貴

童星出身的林穎彤，首部演出作品為2003年亞視劇集《萬家燈火》，長大後加入TVB成經理人合約藝員，也和曾為星夢娛樂旗下歌手。她演出的代表作包括電視劇《萬家燈火》、《城寨英雄》、《陀槍師姐2021》、《下流上車族》，以及綜藝節目《安樂蝸》等。

在葵涌葵芳邨長大的她於單親家庭成長，1歲時生父拋妻棄女，因此與母相依為命，更曾在街頭行乞9個月。

因此，她本是慳妹一名，過往生活樸素，可是林穎彤在今年起突然不時在IG騷名牌，被指忽然富貴。

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