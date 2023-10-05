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【網絡熱話】幼稚園小朋友學校親手製中秋月餅 老師溫提：建議不要食用

教育 12:50 2023/10/05

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中秋節剛過，不少家長都發文分享子女歡度節日的點滴。有内地家長分享，子女在學校參與節慶活動後，卻收到老師發出一條溫馨提示訊息，內容是「今天小朋友帶回去的月餅......建議最好不要食用哦」，帖子一出讓不少網民秒懂當中可能有細菌的含意，但亦有家長笑言「我食咗」。

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大部分學校都會為學生準備各式各樣的中秋節活動，包括手動DIY燈籠、製作黏土公仔、中秋佈置、剪紙，亦有學校安排他們親手製作傳統或冰皮月餅，讓他們有機會一嚐親自製作的月餅。

有内地家長日前在網上發文，稱子女在學校參加中秋節慶祝活動後，突然收到老師發出的訊息，讓她大吃一驚之餘，亦引來家長網民們的秒懂。訊息內容提及

今天小朋友帶回去的月餅，是小朋友親手做的，為保證安全，建議最好不要食用哦！

帖子一出吸引逾8萬人讚好，超過700人留言。有網民認同有關說法，「確實，刷影片看到有摸完屁股不洗手的，挖完鼻孔不洗手的，估計鼻屎也包進去了，還有掉在地上又撿起來的，還有口水滴進去的，真的不衛生啊，最好不要吃」；「真的不乾淨，小孩做的有鼻涕口水，髒手手在家包餃子我都嫌棄」，因此有家長說，他們會把子女帶回去的月餅立即「處理」，免誤吃細菌，「包好珍藏起來，半夜下樓扔進公共垃圾桶」。

亦有網民表示，「其實也沒有那麽誇張，幼兒園的食材都是調配好的，小朋友只會參與最後幾步，食品安全還是能保證的。最大的不安全是不能保證每個孩子，在洗了手之後不摸屁股」。不過，有家長網民笑言，子女帶回家的月餅已被她吃了。

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責任編輯︰王明芳

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