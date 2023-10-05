【颱風消息】小犬重創台灣蘭嶼　梁榮武：各預報移動路徑仍未一致

▲ 受小犬外圍下沉氣流影響，華南沿岸天氣仍然酷熱。 (梁偉榮攝)

香港天文台正發出一號戒備信號，會在今日大部分時間維持。目前風暴小犬正影響台灣南部，蘭嶼氣象站昨晚（4日）曾測出小犬最強陣風達17級，級別直迫龍捲風，刷新台灣史上最強陣風紀錄。蘭嶼多區斷水斷電，通訊受阻，有房屋倒塌等。

香港氣象學會發言人梁榮武稱，目前各大氣象中心對小犬移動路徑的預測仍未一致，有預報仍估計小犬會頗接近香港。梁榮武在電台節目續稱，也有預報稱小犬會在岸邊徘徊減慢，路徑有變數。但他較肯定小犬將受東北季候風影響，迫近香港時會減弱，對本港威脅應不太大。

至於台灣地形是否會影響小犬路徑，梁認為據最新人造衛星圖片，小犬明顯減弱，風眼較未靠近台灣時完整，雲團結構稍為鬆散，相信經過台灣南部後，更明顯減弱。

按照現時預測路徑，小犬會在未來兩三日逐漸靠近珠江口一帶，並在東北季候風影響下逐漸減弱。受小犬外圍下沉氣流影響，華南沿岸天氣仍然酷熱。今日天氣介乎29至34度，大致天晴，日間酷熱及乾燥，吹輕和緩至清勁北風。

天文台展望，未來兩三日風勢較大，周末期間天氣較涼及有驟雨。東北季候風料在下周初至中期繼續影響華南。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心