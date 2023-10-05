  • 32°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 11:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【颱風消息】小犬重創台灣蘭嶼　梁榮武：各預報移動路徑仍未一致

社會 10:09 2023/10/05

分享：

分享：

熱門 杭州亞運 鄭少秋 名校專區 林作 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

受小犬外圍下沉氣流影響，華南沿岸天氣仍然酷熱。 (梁偉榮攝)

香港天文台正發出一號戒備信號，會在今日大部分時間維持。目前風暴小犬正影響台灣南部，蘭嶼氣象站昨晚（4日）曾測出小犬最強陣風達17級，級別直迫龍捲風，刷新台灣史上最強陣風紀錄。蘭嶼多區斷水斷電，通訊受阻，有房屋倒塌等。

香港氣象學會發言人梁榮武稱，目前各大氣象中心對小犬移動路徑的預測仍未一致，有預報仍估計小犬會頗接近香港。梁榮武在電台節目續稱，也有預報稱小犬會在岸邊徘徊減慢，路徑有變數。但他較肯定小犬將受東北季候風影響，迫近香港時會減弱，對本港威脅應不太大。

至於台灣地形是否會影響小犬路徑，梁認為據最新人造衛星圖片，小犬明顯減弱，風眼較未靠近台灣時完整，雲團結構稍為鬆散，相信經過台灣南部後，更明顯減弱。

按照現時預測路徑，小犬會在未來兩三日逐漸靠近珠江口一帶，並在東北季候風影響下逐漸減弱。受小犬外圍下沉氣流影響，華南沿岸天氣仍然酷熱。今日天氣介乎29至34度，大致天晴，日間酷熱及乾燥，吹輕和緩至清勁北風。

天文台展望，未來兩三日風勢較大，周末期間天氣較涼及有驟雨。東北季候風料在下周初至中期繼續影響華南。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心

相關文章

【風暴消息】天文台發出一號戒備信號　 於星期四大部分時間維持
21:43 2023/10/04
【風暴消息】天文台發出一號戒備信號　 於星期四大部分時間維持

你可能感興趣

【風暴消息】天文台發出一號戒備信號　 於星期四大部分時間維持
21:43 2023/10/04
【風暴消息】天文台發出一號戒備信號　 於星期四大部分時間維持
台灣 香港 天文台 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
【好人好事】一注獨中1.7億頭獎 善心男向窮街坊爽派錢後低調搬家
【好人好事】一注獨中1.7億頭獎 善心男向窮街坊爽派錢後低調搬家
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
急症室最長等候時間（10月05日 時間08:05）
急症室最長等候時間（10月05日 時間08:05）
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團