【食用安全】腐皮開封放雪櫃半年　6旬夫婦照食致中毒丈夫休克入ICU【附食安中心建議】

▲ 腐皮開封放雪櫃半年，6旬夫婦照食致中毒丈夫休克入ICU。

食物一旦開封，就算未過保存期亦易有變壞可能！內地一對慳錢的6旬夫婦，上月將已開封並存放於雪櫃大半年的腐皮拿出來食用，結果導致二人食物中毒，丈夫送院後更一度休克需留醫ICU。

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根據內地傳媒報道，陝西一對6旬夫婦向來節儉，平日已經常食用隔夜飯菜。據其女兒透露，事發當日，父母早上從雪櫃拿出了已開封半年的腐皮，再用滾水隨意滾一滾，便當涼拌菜式食用。其父親當日下午已開始上吐下瀉，到晚上媽媽亦開始有類似症狀，他們起初不以為然，至翌日見病情仍沒改善，再加上家人苦勸，才同意去醫院求醫。

住院期間，丈夫病情一度惡化，因出現低血壓休克，凌晨需被緊急轉院並送往ICU搶救。經醫生檢查，證實兩人為食物中毒，繼而引發急性腸胃炎，慶幸接受治療一星期，2人已康復出院。醫生指2人算運氣好，因若豆類滋生黃麴黴素可能誘發肝癌。

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黃曲霉毒可經呼吸而感染

本港食安中心指，黃曲霉毒素泛指一些由真菌產生的毒素，廣泛存在於農作物及食物中，多見於熱帶地區。濕度高、溫度高的環境，加上發展中國家的農作物在收成後沒有作適當的處理和貯存，往往令花生、粟米、穀物、棉籽、木本堅果、部分香料等農作物受到污染。另一方面，當乳牛吃了受黃曲霉毒素B1和B2污染的飼料後，毒素會分別轉化為毒性較小的黃曲霉毒素M1和M2，主要存在於乳汁中，部分積存在肝臟和腎臟中。

黃曲霉毒素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，包括急性肝臟受損、肝硬化及肝癌。目前，國際癌症研究機構已把所有天然存在的黃曲霉毒素列為令人類患癌的物質。黃曲霉毒素M1則被列為或可能令人類患癌的物質。有研究人員認為，黃曲霉毒素對帶有乙型或丙型肝炎病毒的人致癌作用比較明顯。

人類主要是經進食受污染食物而攝取到黃曲霉毒素。雖然也可能透過呼吸而吸入這種霉菌，從工作環境而吸入這種霉菌的情況則不常見。若長期從花生、穀物及一些高風險食物，攝取少量的黃曲霉毒素而引發之慢性毒害較令人關注。

1毫克黃曲霉素已可致癌

根據亞洲癌症研究基金會有限公司的資料，黃曲霉素的毒性是砒霜的68倍，氰化鉀的10倍，對肝臟組織破壞極強，1毫克的份量已可致癌，20毫克更可致命。

減少攝取黃曲霉素貼士

食安中心建議消費者採取下列措施，以減少攝取黃曲霉毒素的風險。

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責任編輯：羅嘉欣