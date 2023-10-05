【網絡熱話】伴郎突在婚禮上向女友求婚搶FO 新人嬲爆提早離場反被斥幼稚

結婚是一生最重要時刻，但在自己婚禮上，突然被騎劫作別人求婚場面，相信任何一對新人都不會高興。外國就有位伴郎在致辭時，向在席女友求婚，𣊬間搶盡風頭，變成婚禮主角，令整場婚禮變調，一對新人感到相當掃興於是提前離場，竟被雙方親友事後批評做法不成熟，讓新郎大感委屈。

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綜合外媒報道，外國一對男子早前舉行同性婚禮，該名新郎於網上論壇Reddit發文，指與伴侶上月結婚，本應一切順利進行，直至伴郎致詞時，突然向在場女友跪地求婚，並即席獲女友答應，𣊬間變成主角，再沒人關於一對新人，亦將親友致詞環節打斷。

惟惡夢未完，求婚後伴郎竟要求現場DJ播放他與女友的定情歌曲，導致不少賓客夫妻情侶爭相仿傚點歌，眾人霸佔舞池3小時，當一對新人終於有機會跳舞時，賓客已筋疲力竭，根本沒人注意，而是選擇開始進餐。

被伴郎搶盡風頭兼無人理會，令一對新人既不高興又掃興，於是決定提前離開，向雙方父母告別後便離開，新郎更稱「甚至無人注意我們已離開」。

沒想到3天後，新郎被親友詢問，婚禮當天為何消失，新郎無奈告訴對方「我們提前離開，根本無人注意或關注我們」，未料卻招致雙方親友斥責，批評他們幼稚不成熟，稱他們應高興「因我們婚禮讓人們變得如此浪漫」。

這名新郎在網上呻完後，詢問網友自己的行為是否太過份時，一眾網民一面倒地力撐新郎，認為婚禮被搶風頭是最糟糕的事，「多自私的伴郎」、「完全不尊重新人」，更有網友提議新郎，「應給伴郎一張婚禮費用一半的賬單」。

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責任編輯︰王明芳