  • 31°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】伴郎突在婚禮上向女友求婚搶FO 新人嬲爆提早離場反被斥幼稚

18:10 2023/10/05

分享：

分享：

熱門 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

結婚是一生最重要時刻，但在自己婚禮上，突然被騎劫作別人求婚場面，相信任何一對新人都不會高興。外國就有位伴郎在致辭時，向在席女友求婚，𣊬間搶盡風頭，變成婚禮主角，令整場婚禮變調，一對新人感到相當掃興於是提前離場，竟被雙方親友事後批評做法不成熟，讓新郎大感委屈。

最新影片推介

童學園
【童學園】失意會考返家鄉當兵捱苦　泰裔港男考上消防立志助人

綜合外媒報道，外國一對男子早前舉行同性婚禮，該名新郎於網上論壇Reddit發文，指與伴侶上月結婚，本應一切順利進行，直至伴郎致詞時，突然向在場女友跪地求婚，並即席獲女友答應，𣊬間變成主角，再沒人關於一對新人，亦將親友致詞環節打斷。

惟惡夢未完，求婚後伴郎竟要求現場DJ播放他與女友的定情歌曲，導致不少賓客夫妻情侶爭相仿傚點歌，眾人霸佔舞池3小時，當一對新人終於有機會跳舞時，賓客已筋疲力竭，根本沒人注意，而是選擇開始進餐。

被伴郎搶盡風頭兼無人理會，令一對新人既不高興又掃興，於是決定提前離開，向雙方父母告別後便離開，新郎更稱「甚至無人注意我們已離開」。

沒想到3天後，新郎被親友詢問，婚禮當天為何消失，新郎無奈告訴對方「我們提前離開，根本無人注意或關注我們」，未料卻招致雙方親友斥責，批評他們幼稚不成熟，稱他們應高興「因我們婚禮讓人們變得如此浪漫」。

這名新郎在網上呻完後，詢問網友自己的行為是否太過份時，一眾網民一面倒地力撐新郎，認為婚禮被搶風頭是最糟糕的事，「多自私的伴郎」、「完全不尊重新人」，更有網友提議新郎，「應給伴郎一張婚禮費用一半的賬單」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【愛的靈藥】90後人妻晚期肺癌醫生斷言無得醫　丈夫不離不棄遍訪名醫救回愛妻
18:00 2023/09/28
【愛的靈藥】90後人妻晚期肺癌醫生斷言無得醫　丈夫不離不棄遍訪名醫救回愛妻
【異國婚姻】台男娶日妻結婚生子慘陷地獄　遭捲走140萬積蓄致病暴瘦23KG
17:42 2023/10/01
【異國婚姻】台男娶日妻結婚生子慘陷地獄　遭捲走140萬積蓄致病暴瘦23KG
【家用問題】工作10多年人工全上繳給媽媽 女兒欲停繳3個月家用還卡數被媽媽以死威脅
18:02 2023/10/02
【家用問題】工作10多年人工全上繳給媽媽 女兒欲停繳3個月家用還卡數被媽媽以死威脅

你可能感興趣

【愛的靈藥】90後人妻晚期肺癌醫生斷言無得醫　丈夫不離不棄遍訪名醫救回愛妻
18:00 2023/09/28
【愛的靈藥】90後人妻晚期肺癌醫生斷言無得醫　丈夫不離不棄遍訪名醫救回愛妻
【異國婚姻】台男娶日妻結婚生子慘陷地獄　遭捲走140萬積蓄致病暴瘦23KG
17:42 2023/10/01
【異國婚姻】台男娶日妻結婚生子慘陷地獄　遭捲走140萬積蓄致病暴瘦23KG
【家用問題】工作10多年人工全上繳給媽媽 女兒欲停繳3個月家用還卡數被媽媽以死威脅
18:02 2023/10/02
【家用問題】工作10多年人工全上繳給媽媽 女兒欲停繳3個月家用還卡數被媽媽以死威脅
結婚 網絡熱話

最高瀏覽

鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
【颱風消息】小犬重創台灣蘭嶼　梁榮武：各預報移動路徑仍未一致
【颱風消息】小犬重創台灣蘭嶼　梁榮武：各預報移動路徑仍未一致
急症室最長等候時間（10月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月05日 時間16:05）
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團