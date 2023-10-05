【迪士尼】百周年紀念聯乘板仔鞋始祖Vans　米奇+唐老鴨+反派角色全體加持

▲ Disney要大破慳囊喇。

Disney就好比一個用之不竭的金礦，每年都有不少品牌找它們合作，今年來到100周年產品更是鋪天蓋地，而Vans亦是其中一員，借Disney百周年推出多款產品，球鞋、服裝和配飾一網打盡，Disney的粉絲不愁沒東西可買。

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這一次Vans與Disney的合作包括成人和兒童鞋類、服裝以及配飾，除了大家意料之內的米奇老鼠和唐它鴨例必出現外，這一次的聯乘系列在於向Disney百年來的角色和故事致敬。當中有大家喜歡的角色，同時亦有經典反派角色。

當中鞋款以OG Family Authentic為首，靈感來自迪士尼的米奇和朋友們。Authentic 包含兩種不同的顏色，鞋身的側邊上刺繡著迪士尼的米奇、米妮、唐老鴨、黛西、布魯托和高飛等角色的藝術作品。

▲ 重點的一對Disney X Vans OG Authentic球鞋。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 鞋身有百周年刺繡字樣。（售價待定/圖片品牌提供）

Disney X Vans OG Authentic還有一款親子版本，分為黑色和白色，名為Disney X Vans OG Family Old Skool V。從《海洋奇緣》到《魔法滿屋》，Disney100 Old Skool系列則以剪貼簿風格呈現。

服裝系列方面，成人的100 Club外套，特色在於參考棒球外套的雪尼爾面料製成D字貼片和迪士尼的米奇刺繡。此外，燕麥色的100 Club針織衫上有迪士尼的唐老鴨和高飛，袖子上有布魯托和米妮，背面則是米奇。

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至於說到反派角色重點是Sk8-Hi球鞋 ，上面印有的反派角色包括迪士尼的刀疤、黑魔女 、烏蘇拉和賈方等，出現在鞋的兩側和內外側的鞋身上，加上備有親子版本，一家大細都可以穿上。

產品查詢：2997 2108

記者：何偉雄