【遺愛人間】28歲男子中秋夜不幸腦死離世　家屬忍痛捐器官助3人重生

▲ 28歲男子中秋夜不幸腦死離世，家屬忍痛捐器官助3人重生。

器官捐贈不僅救人一命，還給一個家庭帶來新希望。中秋原是萬家團圓之夜，上海一名28歲男子卻不幸腦死亡離世。經溝通後，家屬最終同意捐贈器官，挽救了3名患者。

最新影片推介：

據《新京報》報道，9月23日，上海28歲的小藝（化名）因右側基底節出血，被送入上海市第五人民醫院就診，ICU醫生雖然接力搶救，但效果不佳，27日患者病情進一步惡化，經臨床初步評估已不可逆轉，基本達到腦死亡狀態。

復旦大學附屬華山醫院OPO組織人員核查小藝各項指標，並與家屬溝通捐贈意願，最終同意器官捐贈，將重生希望留給更多的人。9月28日，在協調員及家屬的護送陪同下，小藝被轉送至華山醫院。

9月29日晚上7時，小藝情況進一步惡化，最終被宣告腦死亡。經復旦大學附屬華山醫院轉運，患者捐獻的一個肝臟和一對角膜，移植給3位等待已久的患者，華山醫院OPO組織負責人張明表示，

從病發進入ICU，到器官捐獻完成，首先要感謝家屬深明大義，醫療團隊緊密合作，尊重逝者家屬意願，幫助生者更好地生活。

據悉，在整個捐獻過程中，從評估患者情況到移植手術，相關專家團隊均選擇假期留在上海待命，陪伴與堅守，徹夜無休。而接受肝移植的患者恢復良好，兩位角膜移植患者也有望儘快康復出院。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣