【提防騙子】劉佩玥林盛斌被冒認教投資　前港姐冠軍麥明詩馮盈盈遭騙徒假冒

▲ 多名藝人無辜捲投資騙局。

虛擬資產交易平台JPEX詐騙事件引來全城關注，多名娛圈中人涉及此風波，包括林作、張智霖、莊思敏、森美等，當中張智霖和森美曾為相關公司擔任代言。

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藝人、KOL成為不少商戶以作宣傳的途徑，明星效應向來是最佳的宣傳手法。

繼「郭富城失去了一切」，被騙徒利用相片作招徠，早前港姐冠軍馮盈盈因考獲CFA（特許金融分析師）Level 1資格後，遭冒認並建立假帳號，四處落廣告大肆宣傳，以「免費」、「唔收費」跟大家交流投資。

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已報警備案

近日再有藝人遭冒充教投資，向來營商經驗豐富、投資有道的林盛斌（Bob）在社交平台發兩帖文，強調有關專頁並非其本人所經營，提醒大家千萬別上當：「我覺得有需要鄭重同嚴肅咁樣去澄清，本人從來冇開過乜嘢交流群組去教人買股票，希望大家見到呢啲廣告馬上去舉報！」

ob之後再發出聲明，表示已經報警備案，保留法律追究權利。他留言：

必須要嚴正聲明，亦都強烈譴責嗰啲騙徒。 如果你懷疑自己被騙甚至已經蒙受損失，

請馬上報警處理。 我再講多一次：

我冇開過任何群組、專頁、專欄去教人投資，

嗰啲乜乜股票投資交流群，全部都係呃人嘅！ 希望大家必須要小心謹慎，千祈唔好上當。

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而曾拍住Bob上演熒幕CP的劉佩玥（Moon）亦捲入騙案風波，她貼出相關專頁截圖，並加上「Danger」的標誌留言表示：「騙局！唔係我！唔好信！」、「假嘅！流嘅！唔好信！」

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向粉絲埋手

「十優港姐」麥明詩亦曾被假冒向粉絲借錢，在社交網站主動與粉絲傾偈，又向男性粉絲大派溫柔，幸迅被一名醒目粉絲火速悉破，並在掌握足夠的對話做證據後報警處理。可是，由於他沒有金錢上損失，最終無法立案深入調查。

此外，堪輿學家麥玲玲、蘇民峰及李居明也曾被偽冒預測股市，無辜捲投資騙局。

▲ 「十優港姐」麥明詩被假冒向粉絲借錢。（IG圖片）

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