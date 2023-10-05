【好辣之選】南記粉麵推出全「辛」產品　加推三大激辣小食

▲ 南記粉麵推出全「辛」產 品

麻辣米線一直深受香港人熱烈追捧，香港仔南記粉麵首推吸盡上湯精華的鮮嫩「鴨腿」，保證啖啖辛香滋味。爽滑肉厚的冬菇入饌，配升級「辛．麻辣」湯底 (混合13款香料配製) 搭配秘製辣炸醬，齊集大、中、小辣口味任君選擇。

辣癮未止？南記加推三大激辣小食：水煮鴨血/肥牛/大腸配韮菜，款款夠入味，辛辣兼備，為味蕾帶來加倍衝擊。最後來一杯紅西柚．椰果茉莉綠茶緩解辣感，既滋潤又開胃！

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秘製蒜泥白肉＋香辣紫菜雞翼

除了「辛」口味米線，南記粉麵特別推出蒜泥白肉和香辣紫菜雞翼兩款經典小食，以秘製辛辣煮法重現港式滋味，絕對是值得大家加餸的最佳選擇！

「辛．麻辣 鴨腿．冬菇米線」

升級湯底 (混合13款香料配製) 搭配秘製辣炸醬，芹菜粒、芫荽粒和蔥粒，湯底散發陣陣麻辣香氣，入口濃郁惹味而不油膩，更可依個人喜好選擇辣度（大/中/小辣）。

秘製的嫩肉鴨腿，冬菇肉厚醇香，加入彈牙的米線爽滑又掛汁，辛辣交織的味道讓人欲罷不能，勢要令你全心沉浸於「辛」麻辣的多重滋味。

「辛．麻辣 鴨腿．冬菇米線」套餐

套餐價：$57起（配凍紅西柚．椰果茉莉綠茶）

*辣度可選大/中/小辣

「水煮系列：肥牛/大腸/鴨血配韮菜」

近年麻辣菜式在香港掀起熱潮，其中水煮菜式更是讓人回味無窮！要烹調出「麻上頭辣過癮」的高級滋味，南記掌握了辣椒與紅油兩大關鍵，並以韮菜伴碟推出三大水煮小食。水煮配上鮮嫩肥牛，散發出麻辣鮮香，直呼過癮！

而水煮大腸作為香港人至愛，亦是一道非常經典的川菜，大腸口感醇厚，非常入味。水煮鴨血以秘製濃湯煨扣，配搭水煮做法，口感鮮軟嫩滑，麻辣有勁，即刻想講：「唔該，要多碟！」

水煮肥牛．韮菜

單點價：$28

套餐價：$18

水煮大腸．韮菜

單點價：$28

套餐價：$18

水煮鴨血．韮菜

單點價：$26

套餐價：$16

(如有需要，韮菜可轉芽菜)

「解辣激爽首選：紅西柚．椰果茉莉綠茶」

品嚐過麻辣鮮香的小食後，必定要點一杯凍紅西柚．椰果茉莉綠茶解辣潤喉，紅西柚汁酸酸甜甜有驚喜，粒粒椰果彈牙軟綿，令人一嚼上癮，加上清甜獨特的茉莉茶香，絕對是大家嚐「辛」的最佳拍檔。

套餐價：$7

單點價：$21起

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責任編輯：Kiwi Lee