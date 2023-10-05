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【JPEX風波】劉翁太太曾獲鄭雋熹邀拍JPEX廣告　柳瑩：唔會為咗錢蒙蔽雙眼

娛樂 11:53 2023/10/05

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柳瑩險捲入JPEX事件，她曾指：「唔會為咗錢蒙蔽雙眼」。

警方上月調查虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，昨日（10月4日）於大埔拘捕一名29歲姓鄭涉案男子，更相信為犯罪集團的成員。而消息指，被捕姓鄭男子為無綫電視藝員鄭雋熹。

而早在今年7月，疑似鄭雋熹已密密出擊，自稱「Bella朋友呀熹」，向其他人介紹以百萬元酬勞邀拍JPEX廣告兼推薦藝人，商台節目主持兼攝影師劉翁的太太柳瑩（Rani）就曾接獲邀請！

【JPEX風波】涉JPEX案被捕鄭雋熹　爆與林穎彤屬戀人關係

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「呀熹」曾與柳瑩聯絡

柳瑩在今年9月在社交網公開Whatsapp截圖，分享自己避過JPEX風波的事件。

從對話截圖中所見，「Bella朋友呀熹」聯絡柳瑩並提供JPEX公司簡介，當柳瑩開出一個高價，對方就回覆：「佢地個（嗰）邊覆左（咗）本身預算冇咁多，所以要多少少時間考慮」。

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柳瑩：唔會為咗錢蒙蔽雙眼

在9月16日，柳瑩在社交網分享自己「避過一劫」的情況：

憑良心做事避過一劫，定係純粹有運氣？

如果有留意香港新聞，呢兩日最熱烈討論係虛擬貨幣圈子JPEX被證監會收皮，傳聞苦主們總共12億港幣攞唔返出嚟……..

話說，7月21日我收到一個藝人朋友嘅短訊，介紹JPEX搵我拍一輯新嘅廣告，連埋推薦藝人，Budget給我七位數。

我查閱JPEX公司背景同生意手法，一邊睇company profile一邊產生不安嘅感覺。當然，好多人做生意唔會理個客做咩，會呃自己話，個客做咩關我咩事，見到七位數梗係落袋先算，搵食啫。但我同老公講，呢啲錢我哋未必賺到，如果我去搵藝人我驚害咗藝人，不如我開一個天價比JPEX，等佢知難而退，搵第二間做。劉翁同意我嘅諗法，做嘢要過到自己良心。既然老公比我話事，我就開咗一個對方都嚇親嘅價錢俾佢，輕易地解決咗個問題。

係前兩日9月14日，就出現咗JPEX 被香港證監會點名涉嫌詐騙嘅新聞報道。

好多人覺得別人生意好、生活幸福、事事順利只係「好彩」，其實「好彩」嘅背後係包括左：充份嘅資料蒐集，細心閱讀加上思考，憑良心做事，為人着想，過唔到自己亦都唔會拉人落水，唔會為咗錢蒙蔽雙眼………

如果兩個月前我接咗呢個JOB ，現在的我應該會有很大麻煩吧。

多謝上天保佑，賜我智慧。我真係好好彩逃過一劫。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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