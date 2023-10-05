【你好，我的大夫】區明妙素顏「醜化」演出獲讚　千禧後小花有望上位成TVB新寵【多圖】

▲ 區明妙（Miumiu）於TVB劇《你好，我的大夫》內演出獲讚。

TVB劇《你好，我的大夫》現正播放，劇中飾演吸毒少女麥寶的區明妙（Miumiu）放下偶包，素顏兼化黑眼圈演出，十分落力。

區明妙今次演麥寶獲觀眾大讚演技，更被認為具潛力成為TVB新一代上位小花。

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不介意被醜化

甚有觀眾緣的區明妙藉TOPick感謝大家對她的支持，她謙稱自己仍有很多需要進步的地方，至於「醜化」參演方面，她謂「作為演員，有時候為咗更加貼近角色，我覺得都係需要嘅。」

談到今次演出的最大挑戰，她說：「可能係要倔強得來，又要畀人有種好虛弱嘅感覺。」

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區明妙重返校園

區明妙又分享近況，「最近都係忙緊讀書多，然後就係Casting同埋宣傳活動。」她透露：「嚟緊11月左右開新劇，係王心慰監製嘅劇。」

近日重返校園的她表示：「讀緊商業管理，希望可以盡快升上大學啦。」至於未來發展方向，她說：「都會想多線發展，但中心應該都係演戲。」

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千禧後小花

童星出身的「港版周子瑜」區明妙曾為家燕媽媽旗下少女組合前Honey Bees成員之一，從小熱愛演戲的Miumiu從13歲開始接觸戲劇，2016年首次演出大台劇集《一屋老友記》，飾演滕麗名年輕版獲網民讚有氣質，當時戲份已不少。

其後在多套劇集中亦飾演年輕版，包括《她她她的少女時代》、《解決師》、《使徒行者3》、等，其中在《愛上我的衰神》飾演陳嘉慧年輕版，被殺的空洞眼神令觀眾不寒而慄。連人氣處境劇《愛·回家之開心速遞》也有客串過，飾演「細細粒」陳嘉佳化身真人騷監製瓜姐的女兒。

記者：梁樂欣

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