周潤發獲釜山電影節頒「亞洲電影人獎」　發哥自拍大合照曬韓語冧爆全場

為期10日的國際影壇盛事《第28屆釜山國際電影節》於晚晚（10月4日）在釜山海雲台隆重揭幕。本屆電影節的重大亮點必定要數其中最高殊榮獎項——「亞洲電影人獎」，得主周潤發更親身出席開幕禮接受獎項。

發哥周潤發由1973年無綫電視藝員訓練班入行，50年間締造出多部經典電影，為香港電影發光發亮，更推展成為全亞洲的狂熱。發哥除三度獲封香港電影金像獎影帝外，亦成功進軍荷里活，出演多部膾炙人口的大製作，在國際間享負盛名。

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與宋康昊宋仲基握手

大會早前在公佈獎項時，盛讚周潤發引領香港電影全盛期，能以精湛演技駕馭任何類型的電影，成為亞洲最有人氣的演員。

為表揚周潤發的非凡成就，大會更設特別企劃單元「周潤發之英雄風範」，精選出三部發哥主演的電影放映，包括經典電影《英雄本色》、奧斯卡最佳外語片《臥虎藏龍》以及最新作品《別叫我＂賭神＂》，為觀眾呈現發哥戲路縱橫的演技盛宴。

在開幕禮上，當發哥與發嫂陳薈蓮連同《別叫我＂賭神＂》導演潘耀明行紅地毯時，馬上迎來一眾影迷的歡呼聲，發哥在坐下時更主動和《上流寄生族》的宋康昊及後面一眾韓國年青男演員包括宋仲基握手。

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發哥自拍炒熱全場

領獎後，發哥在台上發表感言及謝意：「入行半世紀，漫漫長路回頭好似是昨日的事，多謝香港電視廣播有限公司給我演出機會；多謝香港電影帶我去遠遠那方給我機會放眼世界；多謝我太太多年來辛苦照顧我，令我有時間可以拍我鍾意的電影；多謝釜山電影節給我一個有意思的獎項；多謝韓國朋友的支持，最後祝大家萬事勝意，身體健康。」

隨後當然不少得發哥的簽名式自拍，更發揮其幽默本色，大騷韓語「慢慢」、「我愛你」、「多謝大家」，在自拍大合照一句「Kimchi」，更引得全場觀眾大笑，炒熱全場氣氛！

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