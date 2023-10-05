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【養妻活兒】為滿足惡妻要求及養活兩幼兒 男子被逼日打幾份工終捱病決心離婚

育兒經 16:52 2023/10/05

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夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛。很多夫妻，就是敵不過生活上的柴米油鹽。近日新加坡有男子代友人在網上控訴，為了滿足妻子生活的要求和供養2名年幼的孩子，被迫身兼數職，如果賺不夠生活費就會被惡妻打，但日以繼夜的工作卻令人夫捱出病來，最終他決定與妻子離婚求解脫。

大馬網媒「Kisah Dunia」引述網民Acak East在TikTok分享一名好友突然在他的面前跟妻子提出離婚，令他嚇一跳，他指好友心情非常低落，所以不敢多問，後來好友情緒緩和才道出原委。

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惡妻施壓人夫頻兼職

Acak East指︰

好友申訴妻子一直向他施壓，要求他從早做到晚，完全沒有休息。他為了兩名年幼的孩子，只好順從。

由於好友的每月工資只有1800令吉(約2,984港元)，但需要負擔差不多雙倍的生活費3,800令吉(約6,300港元)，包括房租、水電費、妻兒生活費、汽車貸款等，他惟有多打幾份工賺錢。

給不足家用便會被打

最令Acak East震驚的，是朋友妻子很蠻横，沒錢就會動手︰「好友說若沒錢給家用，便會被妻子打。」好友找他聚餐時，更是邊說邊流淚︰

好久沒吃過這麼好的，我每天返家，妻子只會給我準備白飯和煎魚。我真的很懷念單身的生活，年輕時妻子很愛我，還承諾跟我同甘共苦，但婚後卻變了樣。

Acak East的朋友因長時間承受精神壓力，健康亮起紅燈，決定不再忍受妻子。

好友說自己患病了，時日無多，想安詳離去，所以忍痛結束這段5年的婚姻。

這段視頻引起網民熱議，不少人對這名人夫的遭遇表同情︰「覺得痛心，難過到流淚，難以想象他經歷的一切，希望他能夠堅強。」，有人更贊同他離婚︰「放手總比忍受得好，如果她愛你，他會跟你一起努力」。

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