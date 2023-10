高劑量胰島素易低血糖？醫生拆解不同治療助肥胖患者

糖尿病患者因為身體無法維持正常血糖水平,一般都會注射胰島素,但很多人對於胰島素都有不少疑問,例如注射胰臟素如何有效地控制血糖?高劑量胰島素易低血糖?注射高劑量胰島素如何幫助肥胖的糖尿病患者?這次邀請到香港糖尿聯會沈子豪醫生為大家逐一拆解!



肥胖糖尿病患者抗阻嚴重 需注射較高劑量胰島素



香港糖尿聯會沈子豪醫生表示每個人的胰臟都會分泌胰島素,幫助血糖進入不同細胞,有些轉化成能量,有些儲存起來「備用」。透過分泌不同份量的胰島素,身體就可以自行調節血糖水平。而糖尿病人身體則無法將血糖維持正常水平。部分患者因為身體胰島素分泌不足,部分則為胰島素抗阻,令身體無法有效運用所產生的胰島素,所以注射胰島素就可以幫助患者控制血糖。

醫生在第一次為糖尿病患者處方胰島素時,會先根據患者的體重估算,而體重較高的患者會接受較高的劑量,更重要的是肥胖患者的胰島素抗阻較嚴重,注射相同劑量的胰島素,降血糖效果不如胰島素抗阻較低的患者。因此,醫生為了令血糖有效降至正常水平,肥胖患者或都需要注射較高劑量的胰島素。



慎用高劑量胰島素 或有機會引發低血糖症



沈醫生指出,需要接受高劑量胰島素的患者,一般會有些不便,例如同一個位置注射量較多,針口位或會感到不適,同時亦擔心身體吸收的效果,可能有需要分開兩針注射,有部分患者或會因為「貪方便」而在同一位置注射,甚至沒有依從醫生處方的注射份量,因而更難有效地控制血糖水平。

此外,沈醫生表示接受高劑量胰島素的糖尿病患者更要密切注意血糖水平,提防引發低血糖症,輕微症狀包括頭暈、冒汗、手震、饑餓、心悸等,嚴重則會昏迷、嚴重抽搐,增加意外甚至死亡的風險,所以絕對不能掉以輕心。

現時本港醫學界有些新型藥物可以幫助糖尿病患者維持正常血糖水平,同時亦有效地減低出現低血糖症風險。沈醫生解釋肥胖的糖尿病患者會接受胰島素增敏劑如雙胍類、噻唑烷二酮類,或者GLP-1受體促效劑、SGLT-2抑制劑等。而近年推出的第二代高濃度長效胰島素,相較第一代長效胰島素濃度高2至3倍,即是患者需要接受的注射量較少,能減少注射位置不適,亦可提升胰島素的依從性。

MAT-HK-2300771



(資訊由香港糖尿聯會提供)