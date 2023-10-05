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【TVB小花】林穎彤生活富貴即換新手機　事業發展平平情路坎坷

娛樂 11:35 2023/10/05

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Bella 加油呀！

藝人鄭雋熹昨日（10月4日）涉JPEX案被捕，更相信為犯罪集團的成員。隨後，他再與林穎彤（Bella）因公眾地方行為不檢案被拘捕及落案控告，案件已於屯門法院提堂，將在本周五（10月6日）再訊。

據知二人已拍拖一段日子，早前Bella曾傳出因有新戀情，忽然富貴大晒靚手袋又經常去旅行。

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買新手機和有護膚品

從Bella的社交網可見，已經有10日沒有更新，最近一次的帖文已是9月24日，她以「A DAY WITH ME，我的一天都在做甚麼呢？」。

片中可見，她先買最新的iPhone 15 Pro，再去買有機護膚品，之就轉到一棟商廈開餐歎車仔麵，吃飽後，Bella再去試婚紗晚裝，見她先後換上三套婚紗，以及試穿上條黑色吊帶長裙，不過她在片中則否認喜事近，表示身上的款式只是類似婚紗的服飾，因為打算與髮型師合作影新相，當日只是去試衫而已。

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童星出身

在葵涌葵芳邨長大的Bella於單親家庭成長，1歲時生父拋妻棄女，因此與母相依為命，更曾在街頭行乞9個月，故她一早加入娛樂圈賺錢養家。

10歲已出道的她，做過亞視也選過校花，首部演出作品為2003年亞視劇集《萬家燈火》，當時年僅10歲的Bella相當生性，答應要努力賺錢報答母親。

首部演出作品為2003年亞視劇集《萬家燈火》。

事業發展平平

長大後她加入TVB成經理人合約藝員，也曾為星夢娛樂旗下歌手。多年來她拍攝的作品而為人熟悉，包括劇集《城寨英雄》、《陀槍師姐2021》、《下流上車族》以及《十月初五的月光》等。

不過多年來她演藝發展平平，未有特別彈出。

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情路坎坷

至於在情路上同樣不如意，2015年她與無綫藝人容天佑拍拖，戀情維持約兩年，2017年分手收場。

2019年，她與歌手伍富橋拍拖，終戀情只維持一年多，及後男方與富貴女友梁兆楹結婚，「升呢」億萬駙馬。

除外，Bella還分享過兩段深刻情史，其中一個較自我中心，隨便說兩句都容易觸怒對方，曾經有一次甚至要求她向他跪低認錯，又試過遇上出軌渣男，Bella發現後不但沒有認錯，更對她情緒勒索，認真坎坷！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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