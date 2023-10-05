【大灣區航空】再推飛悅亞洲套票優惠　1,700元起往返亞洲航點2次兼包行李

▲ 大灣區航空推出「飛悅亞洲套票」優惠，只須1,700元起，即可購買任何2個亞洲航點的來回機票共2張。（大灣區航空圖片）

大灣區航空再度推出「飛悅亞洲套票」優惠，市民由即日起至本月31日，只須1,700元起，即可購買任何2個亞洲航點的來回機票共2張。

套票優惠適用於來年3月26日或之前從香港出發前往東京、大阪、首爾、 台北、曼谷或胡志明市的大灣區航空航線；首個旅程須於本年12月21日或之前出發，而全程必須在來年4月9日或之前完成。優惠只適用於同一位乘客，而每程停留日數最多為14日。

各款旅程組合票價如下（不包括相關税項及燃油附加費）：

不適用日期：

2023年10月20至21日、2023年12月22至25日、2024年2月8至12日（從香港出發）

另外，票價包含每程7公斤手提行李限額外，會加送20公斤託運行李限額，以滿足旅客所需。

▲ 大灣區航空推出「飛悅亞洲套票」優惠，只須1,700元起，即可購買任何2個亞洲航點的來回機票共2張。（大灣區航空圖片）

推廣期及名額有限，客戶如欲預訂優惠機票，可前往大灣區航空網站專頁、手機應用程式或與各大旅行社聯絡；是次推廣須受有關條款及細則約束。

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責任編輯：梁凱婷