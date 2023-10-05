【天賜禮物】子女將投身社會以為快「甩難」　結婚27年人妻再懷孕崩潰：又要重頭開始

能懷上孩子，是天賜的禮物。台灣一名人妻結婚27年，育有兩名快投身社會的孩子，本以為快可「甩身」時，卻被告之再度懷孕，讓她崩潰大呼，「又要重頭開始了。」

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該名人妻在網上論壇匿名發文，她揭露自己在17歲的時候結婚，至今已有27年，推算下她今年為44歲，現與丈夫育有兩名孩子。人妻自言婆家所有人對她十分疼愛，老公的兩名姊妹更待她如至親，「我家那二朵大香菇，一個拿我當親妹妹來疼，一個拿我當閨蜜。」

人妻指出，丈夫為了答謝她為家庭付出多年，特意為她籌備了一個旅行，「8月中結婚27年紀念日，老公策劃了一趟日本自由行，只有我們夫妻倆。他說是為了犒賞我為了家庭的犧牲。」

不知是否去旅行後身﹑心靈也得到大解放，人妻崩潰道，「剛才去醫院檢查，醫師說『恭喜你～你懷孕了！』」對此，人妻除了感到驚喜，也帶點憂心，

唉~孩子們好不容易都高中大學了，怎麼又來了一個。

人妻憶述，當時知道結果後便立即打電話告訴丈夫，對方知悉後非常興奮，

電話那頭，我聽到了他大喊，『我老婆懷孕了！我老婆懷孕了』之後，我聽到的是，客戶連聲的恭喜。

成為「高齡產婦」令人妻有一連串的擔憂，但是丈夫與兩名孩子的反應都是正面的，唯一反對的是奶奶，

婆婆很心疼我，不想我再受這個累，希望我拿掉孩子。

但是，幾經考量後，人妻最終還是說服自己接受這份天賜的禮物，

我其實只剩一邊的卵巢，而且還結紮了，結果孩子還是來了。老公說，『孩子既然不嫌棄我們，來了就迎接他。』老公還跟我保證，不會讓我自己帶孩子。

帖文一出，人妻獲得了大量網民留言恭賀，「上天的恩賜，有福了」、「加油，小孩子注定要跟你了，跟你有緣分」、「年輕人很多結婚後不生，長輩望川好多水就是不生，啊所以寶貝送來妳們家好福氣啊」；不過，也有網友認為人妻要因應自身狀「高齡，還有體力帶幼嬰嗎？光想就身心疲憊感。是我的話，不敢生。」

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責任編輯︰王明芳