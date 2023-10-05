【腦動脈瘤】女子上班首日「No Show」　被發現腦動脈瘤破裂家中昏迷【附6大警號】

▲ 女子上班首日「No Show」，被發現腦動脈瘤破裂家中昏迷。（「GIVE.Asia」圖片）

動脈瘤被視為身體的「不定時炸彈」。馬來西亞一名30歲女子赴新加坡工作，惟上班首日，她被發現在家中昏迷，送院後證實腦動脈瘤破裂，雖然目前已脫離生命危險，但高昂的醫療費用讓家人束手無策。

最新影片：

據《8視界新聞網》報道，事主植霓嘉去年從馬來西亞到新加坡工作，她早前轉工，加入一間金行任職銷售員，原定於8月16日報到，未料當日卻與僱主和家人失去聯絡，最終被發現住所昏迷不醒，旁邊滿地嘔吐物，推斷至少已昏迷半天。

植霓嘉隨後被送院治理，醫生診斷她左側大腦動脈瘤破裂，立即為其進行手術。手術後，她在深切治療部（ICU）留醫近兩周，期間需靠機器輔助呼吸，無法與他人交流，亦無法睜開右眼。直到脫離危險後，她被轉到普通病房，惟一邊身體仍無法動彈，需依靠氣管插管呼吸。

由於植霓嘉沒有到新公司報到，僱主已取消其原則性批准信（IPA letter）及公司保險，她在當地以外國旅客身份接受治療，需自行負擔10萬多新加坡元（約58萬港元）的醫療費用。

家人表示，「看她病成這樣，我們全家都心碎了，我們已經到了山窮水盡的地步，再也無力負擔醫院的費用。」

9月中，植霓嘉被送回馬來西亞接受治療，現時情況穩定。醫生指，在接下來一至兩年，她可能需每日接受復建和針灸，但未能保證可以完全康復。家人目前已在網上平台「GIVE.Asia」發起眾籌，不過離目標金額仍有一段差距。

頭痛或是動脈瘤警號

内地曾有男子頭痛、頸痛逾半個月，在家中自行刮痧處理，結果問題變得更嚴重，送醫途中失去意識昏迷，更一度心臟驟停。醫生檢查後表示，男子患顱內動脈瘤，頭痛、頸痛正是身體發出的警號。約有40至60%的患者，會在動脈瘤出血後的1個月內再次發生破裂，而第二次破裂後，致殘致死率就高達60至80%，十分危險。

台灣神經外科醫生顏君霖曾解釋，腦動脈瘤的危險之處在於，一旦不小心破掉，有3分之1的人沒機會到醫院而是直接死亡；另有3分之1的人即便及時送醫，也無法回到原來生活；只有3分之1的人有辦法恢復正常。

因此在各種頭痛類型中，要更有警覺的是與動脈瘤高度相關的「前哨型頭痛」，有60%至80%機率與動脈瘤有關。

顏醫生坦言，這類型的頭痛症狀並不容易辨別，會一下子突然爆炸性頭痛，再慢慢恢復。而一般偏頭痛大致上是「小火慢熬」，慢慢的出現頭痛、過一段時間才慢慢緩解，且偏頭痛有時會有預兆。

但動脈瘤引起的頭痛是沒有預兆的，要注意的是，假設動脈瘤伴隨出血，除了頭痛，還可能有脖子僵硬、視力模糊、眼瞼下垂、手腳無力、意識障礙等症狀。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣