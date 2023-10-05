【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔9年型格復出　三孩之母靠3招維持逆齡身段【多圖】

▲ 究竟陳茵媺靠哪3招維持少女般的身段呢？

TVB新劇《羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》）將於10月16日起播映，自去年9月開鏡後一直備受矚目，除因陳豪及陳茵媺（Aimee）相隔11年再於同劇同框，亦是Aimee闊別視壇九年後的回歸之作。

為打響復出頭炮，監製陳維冠（Joe）為Aimee度身訂造極有記憶點角色，除要一人分飾性格截然不同的孿生兄妹—智勇雙重祝英喬及善良單純祝英台外，更要史無前例應付大量開槍及動作場面。

為迎接前所未有新挑戰，Aimee早於劇集開拍前一年已秘密練兵，學習跆拳道練習踢腿及增強柔軟度之餘，更落力操gym鍛鍊體能，加上為期三個月的專業動作特訓，認真度100分。

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為角色紥胸+剷青

Aimee的角色造型亦是花盡心思，據知單是髮型已花了不少時間及心機，皆因為配合動作場口，相關髮型在不能借助假髮的前提下，要做到同時適合切換為男裝及女裝，難度頗高。

在種種限制及考量下，監製於開劇前一、兩天落實以剷青解決問題，紮起來是男裝祝英喬、放下來是女兒身祝英台。

Aimee笑指當得悉要剷青後不無擔心，幸好最終效果有型又自然：「個造型好出，望住鏡入面嘅自己，都覺得真係似男人。」

自認完美主義的Aimee，為令角色更有說服力，除減肥十磅讓自己更上鏡，又應監製要求刻意壓低聲線及紮胸女扮男裝上陣：「紮咗胸真係抖唔到氣，加埋我好多動作場口，個能量消耗好大。」

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壓力爆煲

久未拍劇的Aimee，透露復工初期壓力爆煲：「都有成十年（實為九年）冇拍劇，好多嘢要真正埋番位再熟絡番要一段時間，壓力好大。我記得第一日已經拍咗十幾場，之後連續四、五日都係十場十場咁拍，好似發緊夢咁，啲燈照住自己時，連講對白都好緊張，我未試過咁緊張嘅。我記得第一日最尾二嗰場仲要喊，我心諗Oh My God，我九年冇拍戲，但第一日就有喊戲…嗰時我瞓又瞓唔到、食又食唔到，好似失戀咁。」

談到與老公陳豪首度以情侶兼夫妻檔上陣便要拍攝親熱戲，Aimee甜笑表示十分尷尬：「我擔心咗好耐，因為平時錫唔會有咁多人睇住，係有啲緊張。」

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42歲的Amiee與陳豪結婚後，誕下兩子一女，雖然減少幕前演出，但Amiee依然保持最佳狀態，這位三孩之母靠三招瘦身和凍齡。

第1招：吃得夠營養

Amiee堅持每餐要吃得有營養，故她喜愛親自下廚。

她曾分享會用天然有機食材，盡量以植物香料代替調味料，Amiee喜以有機香蕉沙律當早餐，連生日蛋糕也會親自操刀炮製，難怪生了小孩仍可保持美好身材。

▲ 陳茵媺堅持每天做至少20分鐘運動。（IG圖片）

第2招：勤做運動不偷懶

另外，Amiee經常做不同運動，當中包括跳舞、瑜珈、行山、重量訓練等，她更陪兒女齊學跆拳道。

她曾表示即使多忙，每天也會做至少20分鐘運動，可以有助促進新陳代謝，令肌膚保持光澤。同時，透過運動可以放鬆照顧小朋友的情緒。

第3招：無添加成份護膚品

至於護膚方面，Amiee喜愛用無添加成份的護膚品，可降低對皮膚的傷害。

另外，面對毛孔粗大，皺紋，她會使用維他命A酸調理肌膚狀況。

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