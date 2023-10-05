【大閘蟹美食】十里洋場及家上海推大閘蟹宴　選時令優質江蘇大閘蟹炮製多款菜式

▲ 本地餐飲集團1957 & Co. 旗下淮揚菜食府十里洋場及家上海，今年再度推出「十里洋場金秋大閘蟹饗宴」及「家上海金秋淮揚大閘蟹宴」。

蟹迷引頸期盼的大閘蟹時節又到了，本地餐飲集團1957 & Co. 旗下淮揚菜食府十里洋場及家上海的大閘蟹菜式向來有口皆碑，今年再度推出「十里洋場金秋大閘蟹饗宴」及「家上海金秋淮揚大閘蟹宴」，嚴選時令優質的江蘇大閘蟹，並以其豐腴油潤的蟹黃精心炮製了一系列蟹粉菜式，與親朋好友共享秋日滋味。

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十里洋場八道菜金秋大閘蟹饗宴

以大閘蟹與多款上乘食材拼湊而成的華麗饗宴，先奉上開胃前菜淮揚四小品：蟹粉水晶肉凍、花雕醉螺、黑松露珍珠燻溏心蛋、涼拌胡椒豬肚絲，緊接以矜貴足料的十里蟹皇翅為一眾蟹迷解饞，再乘勢奉上重頭戲 ── 清蒸大閘蟹，蟹黃滿溢的大閘蟹四兩半至五兩重，配上特調蟹醋更是一絕。

接踵而來的是一連串滋味十足的蟹粉美饌，包括酥炸蟹粉蝦仁荔芋盞、麻辣蟹粉芙蓉三鮮蟹斗及蟹粉鹹魚雞粒炒飯，搭配矜貴的滬式紅燒鮑魚鵝掌，最後以夠薑芝麻湯丸作結，驅走寒氣。「十里洋場金秋大閘蟹饗宴」每位$998，須兩位起，1957 & Co. Loyalty Program會員 (免費入會) 惠顧更可享「二人同行一人免費」優惠。

家上海金秋淮揚大閘蟹宴

豐饒蟹宴以江南四式拼盤：寧波赤醬豬頭肉、花雕醉蝦、四喜烤麩及淮鹽溏心燻蛋揭開序幕，隨即奉上蟹黃味濃郁的淮安蟹粉三絲翅和主角四兩半至五兩重的清蒸大閘蟹，讓食細嘗大閘蟹的原汁原味，另亦可以優惠價每隻$198額外追加。

緊接著以豬肉和蝦肉秘製的蟹粉水晶獅子頭，及惹味酥脆的麻辣蟹粉香酥竹炭豆腐，配上鮮拆蟹粉，香氣撲鼻，鮮味倍升。另一矚目之選家上海蟹粉拌麵，每絲麵條均沾滿蟹黃，蟹黃油香於舌尖上縈繞，讓人陶醉其中。

最後來一客夠薑湯丸，畫上完美句號。「家上海金秋淮揚大閘蟹宴」每位$888，須兩位起，更可享「二人同行一人免費」優惠。蟹迷亦可以優惠價$50享用咸亨太雕王乙壺(100ml)，美酒配佳餚可謂錦上添花。

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責任編輯︰陳珈希