【育兒心得】小四女生抗拒做功課痛哭亂跳　專家分享3招紓緩情緒提升做功課效率

▲ 抗拒做功課一定有原因，家長宜先了解。

開學已經一個多月，面對新的課程學童難免不容易適應，升一級知識又加深一點，情緒容易緊張，教育及兒童心理學家心小姐在專頁中分享了一名小四女生的個案，女生患有自閉和焦慮症的症狀，升上小四後，每天放學都大發脾氣，抗拒做功課，後來經傾談後才發現女生的問題所在。

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Poppy有自閉和焦慮症的症狀，容易有固執及放大問題的思維，比較難適應轉變。升上小四已經快一個月，她還是覺得很不習慣。父母說她這兩個星期脾氣非常暴躁，每天放學都大發脾氣。最讓父母頭痛的是，之前回家後會自動自覺做功課的Poppy，今年開始抗拒做功課。每次在家叫她做與學習有關的工作，她便會崩潰痛哭，還尖叫亂跳。父母擔心鄰居受不了噪音滋擾，便請我暫停社交技巧訓練，先處理她做功課的困難。

得不到讚賞達不到老師要求

我一般見學生的時候，不會直接討論他們的問題或需要改善的地方，而是先關心他們最近的情況，以免先入為主。我問Poppy最近過得怎樣。

Poppy苦著臉說：「我喺學校遇到好大困難，唔知點算……」

我儘量溫柔地問：「發生咩事呀？」

她解釋：「四年班學嘅嘢好難，我啲成績無三年級咁好。老師成日叫我哋努力啲讀書，又話我上堂唔夠專心，搞到我好緊張，同埋懷疑自己嘅能力，越嚟越冇自信！」

原來Poppy難以接受幾個科目的難度同時提升，以及自己的成績比三年級退步。她因為達不到老師的要求，得不到讚賞而感到非常沮喪，又不想讓父母失望，便把焦慮壓抑在心裡，漸變得煩躁易怒。

我表達關心後問：「最近嘅困難有冇影響你喺屋企做功課嘅情況？」

Poppy激動地回應：「梗係有啦！我而家成日同自己講要俾心機做功課，但係我一見到啲功課，個腦就係咁諗老師講嗰啲嘢，搞到我勁驚！我完全開始唔到啲功課……」不少學生與Poppy一樣，覺得功課是壓力來源，有些更視它為「敵人」。其實為什麼學校都要求學生做功課呢？

為什麼做功課？

我最近主講了一個初小家長工作坊，題目是「與功課做朋友」。我首先與家長探討孩子「好好做功課」的益處，提醒自己為什麼值得花心力和時間協助他們：

1. 及時鞏固記憶 - 透過溫習當天所學，促進知識從短期記憶，轉移至長期記憶（減少遺忘及未來溫習的時間）

2. 提供學習輔助 - 通過由淺入深的功課練習（支架式教學），協助孩子掌握新知識和技巧

3. 改善技巧和習慣 - 給予機會了解孩子的學習需要和難處，教導解難和答題技巧，培養良好的習慣，提升測考表現

3招增強孩子做功課效率

下一步是提升子女做功課的效率！我為家長提供不少實例和策略，增強孩子以下三個方面：

1. 動機：與孩子討論做功課的益處、提供自主及選擇的機會、聯繫課堂所學和日常生活的應用、運用遊戲或比賽形式的活動、多讚賞及鼓勵、讓孩子承受自然後果（如欠交被罰）等

2. 習慣：教導孩子抄家課冊和收拾書包的步驟、建立常規及時間表、設置適當的學習環境（舒適並遠離電子誘惑）、善用視覺提示和工具（計時器、功課袋）等

3. 技巧：每個孩子做功課時遇到的困難都不同，家長宜細心觀察和理解，耐心地提供針對性的提示及指導，協助孩子找出錯誤並解難，慢慢學會獨自完成。

感到困難例子➡針對性支援：

1.因小手肌較弱抗拒寫字，執筆和小手肌訓練

2.讀寫困難➡學習猜字義、中文拆字、英語拼音

3.注意力不足➡建立圈重點字詞和檢查的習慣，避免不小心的錯漏

而像Poppy般被情緒困擾的孩子，則需要輔導和情緒管理上的協助，才能有效率地做功課 —— 要知道，情緒平穩是學習的基礎！

先處理情緒，再處理學業。

我問Poppy：「你做功課嘅時候，腦入面邊個諗法令你最緊張？」

Poppy思考片刻後回答：「我做得唔夠好、我做唔到老師嘅要求……」

我引導Poppy明白負面思維會引致負面情緒，亦會降低學習和專注的能力。我們可以嘗試把比較正面、有幫助的想法加進腦袋裡，以減少壓力，同時改善動力和表現。

我請她為自己想想：「你覺得有啲咩諗法，可以令自己舒服啲，幫到我哋做功課？」

Poppy提出一些不錯的建議，我也為她多添幾個，包括：



- 「我會慢慢嘗試，慢慢進步」

- 「我可以積累信心」

- 「我覺得四年級的課程難，老師的要求高是正常的」

- 「不要和三年級的表現比較」……

Poppy的苦臉終於鬆了一點。我鼓勵她逐步透過新的想法緩和情緒，亦與她分享了幾個讓她做功課又快又好的貼士。

最後，我們一起把Poppy的困難及解決方案，分享給她爸爸媽媽。父母聽過原由後，對Poppy暴躁行為的怒氣全消，反過來加以安慰，對她多了一份體諒和關懷。適量和適合的功課是我們學習上的朋友，有效鞏固知識的工具。建議家長協助孩子建立對功課正面積極的態度和技巧，從中得到最大益處。



文章作者教育及兒童心理學家心小姐將會在今年十月底至十一月頭推出新書，請各位讀者多多支持。

文章獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載。

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