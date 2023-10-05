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【靚媽精明眼】富豪九龍酒店自助餐快閃半價優惠　$368任食海鮮西班牙美食+送芝士焗龍蝦

親子好去處 12:11 2023/10/05

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KKDay今日推出富豪九龍酒店自助餐快閃半價優惠。

一家大細最鍾意食自助餐。KKday今日（5日）起推出「富豪九龍酒店雅廊咖啡室自助餐」快閃優惠，以低至半價購買「香港製造．經典滋味」自助午餐及半價「西班牙美食狂想」自助晚餐，任食海鮮、肉眼扒、羊髀、西班牙傳統美食及避風塘炒蟹等，每位客人更獲贈芝士焗龍蝦。

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KKday於今日中午12時至2時30分先推出「香港製造．經典滋味」自助午餐半價快閃優惠，星期一至五成人$208/位，小童更低至$153/位，已包括加一服務費。自助餐可任食海鮮、懷舊蝦多士、懷舊生煎包、南乳脆雞、避風塘炒蝦、港式豉椒炒蜆、港式芝士焗豬扒飯等。小朋友更可品嚐朱古力噴泉，配以鮮果及棉花糖，當然不少得港式雞蛋仔，可自由加配Mövenpick雪糕。

「香港製造．經典滋味」自助午餐。（KKDay圖片）

晚上6時半至9時半則推出半價「西班牙美食狂想」自助晚餐，星期一至四成人$368/位，小童$241/位，同樣已包加一服務費。任嘆海鮮及多款西班牙美食如西班牙海鮮飯、傳統Tapas包括蒜香蝦、紅酒燴西班牙辣肉腸、薯仔蛋批、西班牙牛肉丸、脆香魷魚、蒜香蘑菇等，更可任食紐西蘭肉眼、紐西蘭羊髀及避風塘炒蟹等。每位客人將獲贈芝士焗龍蝦一客。

每位客人將獲贈芝士焗龍蝦一客。（KKDay圖片）

【KKday快閃限量搶–半價】詳情

「香港製造．經典滋味」自助午餐（12:00–14:30） 
價錢：星期一至五成人$208/位、小童（3-11歲）$153/位（原價成人$416/位、小童$306/位）
           星期六及日成人$247/位、小童（3-11歲）$191/位（原價成人$493/位，小童$383/位） 
*已包括加一服務費

「西班牙美食狂想」海鮮自助晚餐（18:30 – 21:30 ） 
價錢：星期一至四成人$368/位、小童（3-11歲）$241/位（原價成人$735/位、小童$482/位） 
           星期五及日成人$384/位、小童（3-11歲）$268/位（原價成人$768/位、小童$537/位） 
*已包括加一服務費

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責任編輯：林綺玲

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