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【MIRROR成員】Anson Lo拍《ON》MV型爆「揸」電單車 　教主自爆兩年無搭公共交通工具

娛樂 13:16 2023/10/05

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「教主」盧瀚霆（Anson Lo）推出全新跳唱作品《ON》！

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）在今年推出的最後一首跳唱作品《ON》，總括了他出道以來的價值觀。MV中，Anson Lo首次「揸」電單車，過程令他十分難忘。除此之外，置身於搭建的地鐵車廂中，又令他回想起MIRROR初出道時的一件小事。

教主：任何事情都可以向前面對 

新歌《ON》談及的是Anson Lo出道4年以來的價值觀，他說：「價值觀以外，亦係我喺生活上嘅態度：一直都不停地衝，不停向前望冇理任何嘢。希望藉住呢首歌，可以鼓勵大家同我一齊有積極價值觀，無論生活上工作上任何事情都可以向前面對。

【MIRROR成員】澳洲拍團綜坐熱氣球睇日出　教主AnsonLo踩屎姜濤失控喪笑

盧瀚霆（Anson Lo）在今年推出的最後一首跳唱作品《ON》。（發相）

新歌講向前衝
 
為了配合歌曲中談及向前衝的概念，這次Anson Lo特別要求排舞師不要加入任何Signature手勢，他更說：「我想舞步有咁快得咁快，有咁密得咁密，有咁辛苦得咁辛苦，因為今次成個舞蹈Pattern、肢體動作，都好似跑緊步，不停地衝衝衝嘅感覺，咁跳法係好攰嘅，但襯返首歌。」

而MV的畫面，出現了各式各樣的交通工具，例如在廠內搭建的地鐵車廂與月台、在馬路上飛馳的電單車，還有在隧道內的私家車，Anson Lo亦以多個有型造型，配合不同的場口，他說：「今次用唔同場景比喻速度呢樣嘢，而我嘅角色係一個超光速嘅人物，不停同時間競賽，甚至拯救唔同嘅人。」

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教主首次置身隧道拍攝
 
MV中其中一幕，是在隧道中拍攝，這次是Anson Lo第一次在隧道拍攝，他更與舞蹈員在隧道內起舞，他興奮道：「好好玩！第一次喺隧道入面拍攝，平時成日過隧道，每一日都會過隧道，但冇諗過條隧道空晒，自己喺度跳舞，係好有趣！」

除此之外，製作團隊亦安排了多架超跑入鏡，Anson Lo要坐在車冚上面唱歌擺甫士，沒想到這讓他十分緊張！

他解釋道：「我要喺車冚上面拍一啲Mood Shot或唱歌Shot，要有Movement得嚟又唔刮花人哋架車，好難！因為Stay Still好奇怪，但衣服上面又有鐵扣，所以呢一Part係拍攝最謹慎嘅一個Shot！」

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型爆「揸」電單車
 
除了在隧道拍攝，Anson Lo還要坐上電單車，在馬路上風馳電掣，但原來這次是Anson Lo首次接觸電單車，他說：「呢次第一次掂電單車，我完全未掂過電單車、上過電單車，今次第一次接觸乘搭電單車，原來上電單車都幾難，因為係要筋鬆嘅人先上到。」

不過即使只是坐在拖車上的電單車模仿駕車的姿勢，Anson Lo有板有眼之餘，依然有型有款！

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教主兩年無搭公共交通
 
MV另一重要場景，就是地鐵車廂，望著廠景內搭建的車廂，Anson Lo回憶道：「對上一次乘搭公共交通具，應該係兩年前，其實都幾懷念。我拍幕後花絮嘅時候，扮望出地鐵車廂出面，感覺好似啱啱出道嗰排搭地鐵嘅感覺，有機會都想同大家一齊去乘搭公共交通工具。呢個都算係MIRROR出道後自己一個小回憶。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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