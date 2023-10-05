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【機票優惠】大灣區航空「飛」悅亞洲套票 任選兩航點來回機票$1,700起

休閒消費 16:39 2023/10/05

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熱門 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

大灣區航空早前的組合票價甚受市場歡迎，現再度推出 「飛」悅亞洲套票優惠，由即日起至 2023 年 10 月 31 日，客戶只需港幣 1,700 元起，即可購買任何兩個亞洲航點的來回機票共兩張。

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【TOPick一分鐘】3.5萬呎沙田恐龍公園開幕　14項遊樂設施逐個睇

此套票優惠適用於 2024 年 3 月 26 日或之前從香港出發前往東京、大阪、首爾、 台北、曼谷或胡志明市的大灣區航空航線；而首個旅程須於 2023 年 12 月 21 日 或之前出發。每程停留日數多達 14 天。套票優惠只適用於同一位乘客。 票價除了包括每程 7 公斤手提行李限額之外，現加送 20 公斤託運行李限額，更能滿足旅客所需。

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