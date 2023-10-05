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【居屋2023】17.2萬申請超額18倍　黃碧如：市場對居屋需求仍平穩

社會 12:13 2023/10/05

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黃碧如指，今期居屋申請超額認購情況平穩，合乎期望。（曾耀輝攝）

62折居屋攪珠今日（5日）進行，房委會共收約17.2萬份居屋申請，當中白表有13.1萬份，綠表有4.1萬份，超額認購約18倍；白居二則接獲約7.8萬份申請。明年第一季楝樓。資助房屋小組主席黃碧如指，揀樓機會受很多因素影響，包括申請類別、次序等。

黃碧如續指，今期單位供應量是復建居屋以來最多的一次，近期經濟環境和氣氛亦欠佳，但仍超額申請近18倍，反映市場對居屋需求仍然平穩，合乎期望。

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她又指，今期居屋地點不錯，例如有啟德啟悅苑，市區亦有觀塘3個項目，屯門兆翠苑又鄰近輕鐵站，元朗朗天苑則有較多大單位，故不認同屋苑地點是導致超額認購較少的原因。

去年居屋以市價51折推售，被問及為何今年僅以62折推出，黃碧如表示，今年樓市下跌，居屋市價較過往低，加上非業主住戶的家庭入息中位數微升，故不用設太大折扣率，已有至少75%單位的售價是月入中位數的非業主住戶可負擔，即住戶動用不超過月入40%作按揭供款。

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記者：梁薾心

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白居二 元朗 屯門 房委會

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