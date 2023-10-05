【癌症殺手】婦人患大腸癌靠吃1食物改善　醫生：助降血糖及膽固醇

▲ 婦人患大腸癌靠吃1食物改善，醫生：助降血糖及膽固醇。

大腸癌與飲食習慣息息相關。台灣一名65歲婦人罹患大腸癌，但因不愛吃蔬果，於是醫生建議她改吃一種食物，一段時間後發現其腸道健康大幅改善，且體重和膽固醇都有所下降。

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台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《健康好生活》中分享，指該名65歲婦人原本有三高，而且長期受便秘困擾。最近她大便變得稀疏，有便意但無法排出，大便也不成形。最終醫生幫她化驗大便，發現其大便帶血，於是建議她去做大腸鏡檢查。結果發現其大腸內有很多塊瘜肉，其中有幾塊已轉變成癌細胞，確診為大腸癌。

在得知罹患大腸癌後，主治醫生叮囑婦人要多吃富含膳食纖維的食物，但婦人從年輕時就不喜歡吃蔬菜水果，洪永祥醫生便建議她吃黑、白木耳，煲湯可當作飯後甜品來吃。經過一段時間飲食調整後，婦人再次照大腸鏡，發現她的大腸「粉粉嫩嫩的，很漂亮」，膽固醇和體重也有所下降。

洪永祥醫生指，「黑、白木耳是現代人的飲食解藥」。他解釋，黑木耳熱量低，且含鐵量相當高，為豬肝的5倍，另外還含蛋白質、維生素B群、鈣、鎂等，因此對想要減重的女性、貧血、三高或者大便不成型的人士都可以考慮。

至於白木耳的熱量則更低，含維生素A、B群、C、鉀、磷。而白木耳對止咳化痰、降膽固醇、延緩血糖上升、預防便秘等都非常有效，還能增加人體免疫力。惟腎衰竭患者要少吃一點。

10個大腸癌症狀

台灣內科胃腸肝膽科醫生吳耿良曾於Facebook個人專頁表示，大腸癌近年一直有年輕化趨勢。而吳耿良亦引述了美國的新研究，年輕人罹患大腸癌的比例顯著上升，專家懷疑大腸癌年輕化，不僅是因為生活習慣改變，也與環境因素有關。

吳醫生表示，若有大腸癌家族史、瘜肉切除後的追蹤、糞便潛血檢查呈陽性，或身體出現以下徵狀，就應接受大腸鏡檢查：

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吳耿良亦建議，有症狀者要做定期篩檢，發現時機的早晚，直接影響大腸癌的預後時間。他指出，預防勝於治療，一旦有任何症狀，便需要馬上接受檢查，才能及早發現、及早治療，爭取最大的治癒機會。

大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手。據衞生署資料，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

同場加映：預防大腸癌食物及湯水

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責任編輯：羅嘉欣