【親子好去處】深圳逾5千呎沉浸式樂園　約$200玩足一日超過100種玩樂項目

▲ 深圳Meland有0過百種項目玩樂0，一日都未必可以玩得晒。

北上親子遊，不少家長都會選擇到大型商場的兒童樂園暢玩一番。位於深圳的Meland Club夢幻兒童樂園，被譽為2023年全國熱門親子景點之一，集合「主題樂園」、「育樂成長」、「美育科普」、「親子餐廳」及「運動科技」於一身的綜合親子互動樂園，單是深圳就有四間分店，今次就挑選位於萬象天地分店，面積逾5,000平方呎，樓高三層，重點是約200元就可以玩足一日，一家大小的好去處。

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「護士Vi媽三小火」在社交平台發文稱，早前帶小朋友北上玩樂，選擇了深圳萬象天地的Meland Club。皆因深圳的樂園就是「大」和「多」，她們一行人由下午2點玩到7點半，還在樂園內吃晚飯才離開，完美示範「Kill-Me-Land」，她更興奮表示，

唔知幾多呎，但有幾層樓，最重要是同一個錢入場可以玩到收鋪。

護士Vi媽表示，樂園無限時任玩，「玩到收鋪都得」，都只不過每人大約$200，以樂園面積計算，消耗3至4小時無難度，只是提醒「中途不能離開園區，可短暫一次15分鐘到儲物櫃取物」。由於樂園可玩足一日，更設有親子餐廳讓玩到肚餓的大小朋友醫肚，而且餐廳價錢較香港便宜，味道不俗。

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獨設牧場區體驗揸牛奶

場地分成不同區域，當中獨有的牧場區，輪候人數長期處於高水平，小朋友可以親身體驗揸牛奶，以及用奶樽餵牛牛飲奶，晚上7點後會較少人。場內亦有免費射水恐龍游戲機，護士Vi媽認為值得一讚，主要是有職員看守，每局完結就請小朋友離開，讓下一位排隊的小朋友玩。鍾意玩水的小朋友更可以到玩水的區域，場內可提供拖鞋和雨衣給客人享用，

供應尚算足夠，怕孩子玩得太瘋狂，可以帶多套衫替換。

▲ 繩網區大如迷宮，孩子進入後如入結界般走不到出來。「護士Vi媽三小火facebook圖片」

迷宮般大的繩網區

至於繩網區，她形容「大到好似迷宮咁，基本上孩子入去，又好似進入結界般走不到出來，想跟都跟唔到呀！」，繩網入邊又有車胎瀡滑梯、跳彈床、攀石同埋星空投射房。而STEAM建築工具區則較受小朋友歡迎，揸軚盤控制模型車也是常滿。

攜帶嬰兒的家庭亦可放心，在洗手間旁有間BB睡覺房，「訓醒又一條好漢再玩過」。須注意，不論大人和小孩都需要有防滑襪，沒有的可以5元人民幣購買一對，須以微訊支付，不收現金。當天Vi媽週日下午出發，人流很多，但場地算乾淨，場內設有地方儲存BB車和大型行李，大部分區域有職員幫忙維持秩序，若小朋友屬小學生年紀，可讓其自由奔走，大人可坐低休息，若年紀較小的唯有「捨命陪君子」，當中有很多區域如如木粒沙池，超市、醫院，積木區等，適合較小朋友玩耍。

唯一本次體驗比較扣分的是，有部分大人會霸佔整張梳化睡覺或在兒童繪本館地板睡覺，雖明白做家長是疲累，不過佔用整張梳化及椅子睡覺就不太好，而且樂園職員並無幫忙管理，實屬稍遜一點。

▲ 唔使$200就可以喺Meland玩足一日，真係幾抵玩。

Meland Club是內地室內遊樂集團「樂的文化」旗下、數一數二的頂級大型兒童遊玩設施品牌，全國有10間分店，單是深圳就設有4間分店，屬於集合「主題樂園」、「育樂成長」、「美育科普」、「親子餐廳」及「運動科技」於一身的綜合型親子樂園，各間分店內部均以不同夢幻設計作主題場景，用色鮮明，令人如入童話世界般的感覺。

每間分店面積平均佔地約4,000平方呎，設有多項設施和區域。而萬象天地店以「摩天花園」為主題，面積逾5,000平方呎，貫穿三層樓，包括聯合創意設計團隊打造的 Mini City模擬城市、Jungle Gym 探索叢林、Hi Ball 波波池、X-Sport 運動挑戰、卡通動漫、親子育樂體驗，和 meland cafe等，分成10個主題任孩子探索玩樂。同時提供逾50個場景、逾100種玩樂項目，包括攀岩、蹦床、滑梯、VR賽車、多媒體遊戲、親自沙龍、劇場表演，甚至是超市廚房診所及消防等角色體驗活動。

Meland萬象天地店：

交通：深圳地鐵到高新園站A出口

地址深圳市南山區粵海街道大沖社區深南大道9668號萬象天地3層SL382號

營業時間：星期一 10:00至20:00；星期二至日 10:00至21:00

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責任編輯：王明芳

文章獲護士Vi媽三小火授權轉載