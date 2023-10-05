【童星學校】童星補習社9萬元換微電影出鏡 7月收生8月執笠拒退款

近幾年，不少父母不惜大灑金錢培育子女成為童星，不過最近有一間主打培訓小朋友演藝才能的教育機構，在短短數個月內由6間分校，結業剩下2間，有家長因方便上堂，所以被游說一次過預繳2年學費，但學校在8月月27日通知家長，將在8月31日倒閉該分校，殺家長一個措手不及，有花了約$49,000學費的家長Dawn，還有86堂未上，學校又拒絕退款，堅持要家長在荃灣或九龍灣的分校繼續餘下的課程。

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HOY TV《一線搜查》日前報道該間童星演藝學校，標榜提升小朋友的自信心，並主打培訓小朋友演藝才能的教育機構，學校原本有6間分校，校方突然在8月底通知家長有4間分校在幾日後，即8月31日結業，有媽媽Dawn(化名)，於今年4月，在太古購買課程，還有86堂未上(價值約$49,000)，

我今年4月帶小朋友去太古分校面試，同日職員已經推銷我買一個兩年的課程。

另一家長Win(化名)，也在今年5月，於將軍澳分校購買課程，有20堂未上(價值$13,400)，

我小朋友之前讀咗半年課程，已經完咗，到5月時，老師叫我續報課程，當時我幫大的小朋友續報咗6個月課程。

而媽媽Candy(化名)，則在2022年9月，於太古購買課程，至今還有51堂未上(價值約$23,000)，

我本來只想報讀1年試試，佢話俾我聽報2年，會平5千蚊，我有諗清楚，我問佢係咪固定喺太古上堂，佢話係，我就話ok，我簽咗2年。

最少20家長要求退款

除了3位受訪家長遭殃外，也有不少家長也是在今年才買課程，有部份人還預繳了2年學費，分校結業，學生大受影響。據了解，有最少20位家長要求退款，家長Win更指，

租約冇可能咁短時間佢哋唔知道續唔到約，我覺得係有啲欺騙成份，喺我參加之前，應該要話俾我聽，又或我有可能要去其他分校上堂，如果我知道要去其他分校，我就未必會參加呢個課程，以我所知，佢哋仲喺7月份喺會展擺攤位去招收學生，其實8月已經要結業，咁7月仲喺會展擺攤位，其實會唔會好離譜呢？

不少家長指當初選擇這間學校就是夠方便，但現在沒一間分校在港島區，家長要帶小朋友跨區上堂，費時失事，亦都不合理。消委會和海關都指已經收到投訴個案，現正跟進，還就如果發現違反《商品說明條例》，會採取適當的執法行動，Candy指，「一係就去九龍灣，一係就去愉景新城，我住堅尼地城，其實兩邊都是離天隔丈遠，小朋友前後時間都有課堂，又係唔可行。」同樣貪就腳的Win也指，

其實坊間都唔止呢一間，為何我最後揀咗呢一間？因為佢喺我屋企樓下，好方便，唔需要走來走去。

面對家長的投訴，學校曾經提出5大解決方案，主要是讓學生盡快把課堂上完，或者跨區去九龍灣和荃灣上堂，再不然就以學費換取拍攝活動，或用作參加大型活動…

(方案)全部都離譜，但我覺得最離譜係第一個，佢要我哋喺短時間上晒所有堂，我剩下86堂，佢係8月27日通知我8月31日倒閉，大家把日子除開，怎樣把堂都上完呢？唔可行啊！

Win表示，學校有提出將餘下課程的費用換取參加大型活動演出，但大型活動的價錢係天價，根本沒可能參加，他剩下1萬3千幾學費，如果要去參加學校的大型活動，可能更要再花多幾萬元去參加。另外，他最後的選擇就是凍結，但凍結完要他們9月份再選擇，「其實有咩選擇呢？就係叫我哋再選擇嗰4個選擇。」

3位家長坦言，學校堅持不退款，更講明不怕家長去報海關告消委會，Candy指，

因為我報讀之前，我有問清楚係咪固定在太古上堂，因為我唔想走來走去，跟住佢話你放心啦，時間和地點都寫在收據上，依家佢嘅意思係我哋照樣有地方俾你上堂，你上唔到係你嘅問題，佢有講過，報消委會或海關都是冇用，因為佢哋有提供地方俾我哋上堂，服務依然可以提供俾我哋，其實好多媽咪要求退款之後佢就唔再回覆WhatsApp，有個家長俾我睇WhatsAPP對話，內容係叫佢唔好浪費時間去申索，與其浪費時間，倒不如選擇佢哋嘅方案。

Win指她們的態度就是好像已經知道，其實你們用什麼方法也搞不到她們，亦都不會拿回錢的。而據了解，有部份家長已向海關和消委會投訴，「希望大家小心呢間學校，」

Dawn表示他們企出來就是不想再有更多家長和小朋友浪費時間、心機和金錢。Candy更表示，

經過今次呢件事，我發現就算合約上白紙黑紙寫明都好，都可能俾對方走『法律罅』、逃避承諾，所以希望家長或參加呢啲課程嘅人，唔好參加咁長時間，唔好預繳一、兩年咁耐。

職員竟指可在結業學校上堂

9月中，《一線》採訪隊去過還在營業的荃灣分校，查詢他們的課程，學校明明只剩兩間分校，他們的職員推銷我們時，竟然還說可以選擇在將軍澳上堂，這位職員還很進取，不斷游說，叫《一線》立即預約，付$300面試費，

面試依家最快都要排到月底，如果對課程有興趣，但又唔知道小朋友鍾唔鍾意，要同佢商量下之類，你可以照book咗面試先，因為面試其實有面試費，其實都係當學費扣除。

其實這間學校近年深受中產家長歡迎，不時也會舉辦活動，家長希望可以提升小朋友自信心，和發掘子女的才能，不過這些活動收費一點也不便宜，Dawn指

有一個深圳嘅模特兒時裝表演，因為嗰時學校不斷sell我去，連同酒店和食宿，好似要幾萬蚊，有一個廣告拍攝計劃，入面有3個計劃，每個計劃嘅價錢都唔一樣。

最貴的計劃高達$82,392元，就是這個24個月，每期$3433，這個宣稱是在古裝街電視廣告拍攝，加完美童模大賽，

但最搞笑係拍攝詳情、時間，係容後再補充，即你你唔知道佢係幾時，時間係講唔定，你點可能sell一個計劃俾要返學嘅小朋友，然後日子、時間、地主又唔確實，呢件事點發生呢？我覺得呢啲都係好離譜，如果我哋參加咗，已經又被掠一筆喇！

有家長指，就算參加了活動，付了款，但細節很多時也要待通知，不過待通知也總好過取消了也沒有通知，Candy嬲爆說：

有一次，佢哋話有一個比賽可以參加，當係俾小朋友一個練習，我俾咗錢參加一個叫做口罩比賽，一早全家人就去嗰個地點，發現完全冇人，完全搵唔到場地，不斷WhatsApp、周圍問，問比賽賽地喺邊，我哋都搵唔到，到下午，學校才回覆我，『唔好意思，個比賽取消了』，嗰日係聖誕節正日，由早上到新界那邊，全日都在找比賽場地，我仲記得拖住個小朋友周圍跑、怕遲到，其實佢以往的比賽、活動可能係幾千元至幾萬元，但我嗰次只係三百元就可以參加。

校長說話mean

很多家長都想知道分校結業原因，但家長們很難接觸到這間學校的校長，他們也指校長會在小朋友面試時才出現，還會批評小朋友，Win說：

我第一次接觸校長，就是小朋友面試時，小朋友面試後，佢就評價我嘅小朋友，你兩個小朋友『成嚿飯』，當其時我冇咩特別感受，但我覺得，如果我小朋友好醒目嘅話，我就唔需要嚟呢間學校去報讀呢啲課程，但我諗唔到校長會當著家長面前咁樣評價小朋友。

而Candy又爆料指，有家長分享一段片給她看，校長真的很喜歡將小朋友批評到一文不值，還有，除了面試時，你會見到她之外，你想找她也很難，現在也很大件事，這麼多分校結業，但她不出來和家長交代。

《一線》也曾經找校長做訪問，但未獲回覆，至於分校結業引發家長要求退款這事，《一線》真接向學校求證，

其實這方面要家長和我們聯絡，我們現在還有兩間分校，一間荃灣、一間九龍灣，同埋都想呼籲如果家長有問題可以直接同我們聯絡，我們大部份學生都已經回到我哋依家兩間分校繼續上堂，大部份都安頓好，(你們有冇結業嘅危機？)完全冇，我哋非常之健全，所有學生同活動都好正常，所以可以放心。

▲ 面對越來越多家長追討加上傳媒報道，學校在9月22日先後發出兩份聲明。(影片截圖)

面對越來越多家長追討加上傳媒報道，學校在9月22日先後發出兩份聲明，指因為疫情、移民潮和出生率下降，令到收生嚴重萎縮，而且又未請到適合的員工，所以忍痛關閉部份分校。另外，校方又提到，部份家長在幾年前購買課程，期間因為疫情和個人原因，而拒絕復課，導致分校結業前也未完成課程。

不過，《一線》訪問的家長都是今年才報讀或續報課程，所以並不是校方所講的情況，學校亦提到，對於惡意抹黑，或者散播不實言論，將保留一切法律追究權利。

最高可被罰款50萬元及監禁5年

消委會指不評論個別個案，但補充指，如果商戶因未能續租，而令消費者未能於原有分校上課，或會被視為違約，家長可要求退款，而如果商戶知道有機會不獲續約，但又不告知消費者，那就有機會構成「不當地接受付款」，在今年首8個月，消委會一共接獲162宗有關技能訓練或興趣班的投訴，其中44宗涉及更改或終止合約…

海關表示，接獲相關舉報，現正作出跟進，如果發現違反《商品說明條例》會採取適當的執法行動，若證實商戶「不當地接受付款」，一經定罪，最高可被罰款50萬元，及監禁5年。

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責任編輯：王明芳