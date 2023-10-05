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【東張西望】民選東張女神結果出爐　吳幸美+李旻芳+何沛珈成終極三強

娛樂 13:18 2023/10/05

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民選東張女神有結果了！

TVB資訊節目《東張西望》一直以來盛產不少女神，且位位都大受觀眾歡迎，早前適逢《東張+》一周年舉行有獎問答遊戲，如今結果已出爐。

十位東張女神李旻芳、吳幸美、何沛珈、梁敏巧、梁菁琳、黎寬怡、王嘉慧、陳瑞菱、陳懿德和廖倬竩每晚陪伴大家。網民投選心目中最喜愛的東張女神，頭三名排名不分先後，分別為吳幸美、李旻芳及何沛珈。

【東張西望】李旻芳無奈愈曬愈黑　東張女神天賦驕人網民錯重點【多圖】

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吳幸美

自參加《2003年香港小姐競選》入行的吳幸美為TVB資深主持，其中她曾於2016年在《東張西望》試飲「斷片酒」並被紀錄喝後的反應，引起不少網民熱議。

【東張女神】何沛珈天生麗質無懼素顏示人　勤做運動打造好身材【多圖】

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李旻芳

曾報名參加《2012年度香港小姐競選》的李旻芳未有入圍港姐，她於翌年修讀第26期TVB藝員訓練班後入行，甚少拍劇的她主力擔任《東張西望》主持，深受觀眾歡迎。

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何沛珈

參加《2020年度香港小姐競選》的何沛珈入行不久便備受力捧，她於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Luna一角備受觸目，去年於《香港小姐再競選》奪得冠軍及更上鏡小姐，人氣再度急升。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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