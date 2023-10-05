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首跟前輩盧冠廷跨界合唱　林家謙曾懷疑自己：都頗大壓力

娛樂 12:41 2023/10/05

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林家謙跟LoLo合作。

盧冠廷（LoLo）繼去年與麥浚龍推出《旋律．故事》後，再次聯乘年輕音樂人林家謙，推出新作《列車上對著坐的兩個人》。新作將二人共通點發揮得淋漓盡致，歌詞及編曲意境充滿電影感，單憑歌名已能為聽眾提供想像空間，展開一段音樂之旅。

盧冠廷與林家謙合作，曾經討論過要寫一首如《The Sound of Silence》般厲害的作品，LoLo笑言：「我要逼呢位小朋友超越自己嘅作曲水平！」

林家謙表示花了很多時間消化歌曲，說：「今次合作頗大壓力，因為LoLo係一位好好嘅前輩，音樂造詣好犀利。創作過程同諗點樣唱消化咗好耐，我諗係咪要學LoLo唱法，但同時又要保留自己特色，要取得一個平衡，其實一路都懷疑自己夾唔夾隻歌。」

LoLo回應：「呢位小朋友經常都懷疑自己做得啱唔啱，雖然係一個缺憾，但缺憾美有好處。因為要明白到，冇可能令全世界都鍾意你。」

盧冠廷跟年青音樂人合作。

傳授「心法」予家謙

然後，LoLo並指：「你作品有部份人鍾意已經足夠，如果要迎合所有人口味就會失去自我。我咁多年創作都係信自己，因為冇可能聽所有人嘅意見，唔係每一個都係你嘅producer嘛。」

他還傳授了音樂「心法」給家謙，就是要「不去想」：「家謙仲比較後生，都係用意識去諗創作，如果可以接通天地線就可以有打入人心作品。唱歌都一樣，如果太在意去諗每粒音點唱，設計出音色始於係設計，再甚者就係堆砌，要感動最簡單同時又最難，就係自然地由心而發。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 林家謙 盧冠廷 麥浚龍

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