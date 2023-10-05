【好去處】香港10月啤酒節全城醉繽紛　港九新界5大巿集歎盡各式啤酒【內附地址】

德國慕尼黑啤酒節Oktoberfest剛剛落幕，本地啤酒節則乘時而起，不少商場酒店餐廳紛紛舉行啤酒節活動，配合各式德國傳統美食，讓大家一同延續啤酒節的熱鬧歡樂氣氛。

1.糖廠街市集啤酒節

糖廠街市集啤酒節將於10月12日至14日回歸，除了4小時無限量供應啤酒及精選佳餚，位於太古坊的全新太古公園更化身啤酒遊樂園。活動亮點包括巨型Beer Pong、匹克球（pickleball）、管道乒乓球、拋擲性運動布袋球，以及其他緊張刺激的遊戲。

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本地初創「升級再造」BREER 釀酒廠是今年啤酒節的推介之一，採用麵包店剩餘的麵包代替大麥，自家釀製出獨一無二的啤酒，更特別為糖廠街市集啤酒節釀製班蘭奶昔IPA（Pandan Milkshake IPA），選用的班蘭葉採自太古坊港島東中心的自家天台農場The Loop，「從天台至啤酒」概念不單展示BREER對選取本地及綠色原材料堅持不懈的努力。

日期：10月12日及14日

地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊二座太古公園

門票：$380（包括4小時無限暢飲手工啤酒及附送2023啤酒節啤酒杯一隻）

▲ 糖廠街市集啤酒節

▲ 糖廠街市集啤酒節

2.中環街市傳統德國啤酒節

中環街市於10月13日至31日一連19日舉行大型傳統德國啤酒節活動，夥拍 Cafe Deco Group 及捷成洋行合作，將地下中庭Oasis布置成充滿巴戈利亞民族色彩的啤酒花園，還特別邀請了德國樂隊Die Notenhobler專程來港，在傳統德國民謠下暢飲歡聚。場內亦會設有多個經典懷舊啤酒遊戲。



日期：10月13日至31日

地點：皇后大道中93號中環街市

3.尖沙咀Ink Cafe慕尼黑啤酒節

尖沙咀維港海傍Ink Cafe將於10月13日舉辦Oktoberfest德國慕尼黑啤酒節，可在沿海露天星空下享受各式德國傳統美食及手工啤酒。套餐包括兩杯手工啤酒；精選啤酒有香港精釀啤酒H.K. Lovecraft 的 Vienna Amber Lager 手工啤及 King In Yellow Helles Lager 手工啤，帶有傳統德國特色麥芽釀製，味道豐富且暢快清爽。

德國美食則有椒鹽脆餅麵包配啤酒芝士醬；煙燻三文魚薯餅配酸忌廉及蘋果醬、自家製豬肉腸薯條配手撕豬肉及芝士咖喱番茄醬等；場內樂隊更以手風琴和銅管樂器現場演奏，讓大家在熱鬧音符下連同海浪聲相伴盡情慶祝，舉杯狂歡。



日期：10月13日8:30pm-11pm

地點：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館G樓

門票：$480

▲ Ink Cafe慕尼黑啤酒節

4.麗豪航天城酒店狂歡啤酒節

麗豪航天城酒店由即日至10月29日舉辦以德國狂歡啤酒節為主題的派對，活動包括現場音樂表演、遊戲攤位、啤酒比賽等，3 樓的 Vivace 餐廳戶外範圍更於特定日子設有市集，將有眾多德國及啤酒等乾貨售賣，感受「食、玩、買」的啤酒節體驗。

酒店今年亦秉承德國節日傳統，推出啤酒節比賽，「Stein-holding 舉杯耐力戰」不論男女均可參加，看誰人臂力最持久，勝出者可獲得多重精采禮品。



日期：即日至10月29日

地點：SKYCITY航天城麗豪航天城酒店Vivace戶外範圍

門票：$125

▲ 麗豪航天城酒店狂歡啤酒節

5.YOHO MALL人寵手工啤盛會

YOHO MALL與釀啤酒協會聯手打造人寵都飲得手工啤盛會「頭搖又尾擺節」，由即日至10月23日於YOHO MALL I中庭設有啤酒文創市集及嘉年華遊戲、打卡裝置兩大區域。

主題市集雲集近100款不同口味本地手工啤、特色啤酒及寵物啤，讓啤酒花香氣滲透場內每個角落，除了各式新奇有趣口味手工啤，更承接商場人寵同樂主題。場內亦有「自釀啤酒工作坊」，可一小時學識自釀手工啤、亦聯同場內商戶推出「10月微醺地圖」限時優惠，包括啤酒買一送一、半價啤酒、全新推出送酒小食優惠等。

日期：即日至10月23日

地點：元朗朗日路9號YOHO MALL I

▲ YOHO MALL人寵手工啤盛會

▲ YOHO MALL人寵手工啤盛會

記者：李越樺