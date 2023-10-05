【食用安全】TVB實測「逆向代購」深圳餐飲　購買與取貨相隔逾3小時化驗揭全部樣本含菌

▲ TVB專題節目《時事多面睇》實測跨境代購深圳餐飲，結果化驗後發現全部樣本含菌。

不少港人喜歡北上到深圳吃喝玩樂，近期就有不少人在社交媒體上接單，跨境代購餐飲外賣，不過食安風險堪憂。近日TVB時事專題節目《時事多面睇》試買3杯來自深圳的飲品及一道菜式，結果完成交收後，已經與購買時間相隔超過3小時；節目組之後將飲品及食物送到實驗室進行化驗，發現全部樣本均含菌，其中一款飲品的總細菌量更高達150萬粒，未能達到滿意水平。

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記者在節目中下單購買3杯來自深圳的奶類飲品及一個辣椒魚頭，並相約下午4時於大圍港鐵站進行交收，但對方遲到，最後下午5時才現身。該名負責運送的男子強調食物及飲品仍然新鮮，又指自己約4時才拿到魚頭。記者問及飲品中的奶蓋是否會融化時，他就表示：

這些天氣多少都會，你下次下單時可以要求分開盛裝，可能會好些，這些（保溫袋）一般不會太快融化。

雖然男子遲到了約一小時，但原來大圍只是他交收的第一站，之後仍有不少交收地點；他指自己只負責送貨，另外有人負責購買食物及飲品。此外，他亦透露跨境代購的生意背後有公司安排運作：「我們的路線有4、5個人，今天少一點，平時有7、8個。（由一個人統一）接所有單，之後去到公司再分發，分好了才出發。」

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其後記者致電帳單聯絡人並表明身分，詢問如何確保食物質素，但對方僅表示：

我們是幫人家「跑腿」的，你不要管我有沒有牌照。如果你東西發現有問題，我就直接幫你找商家。

記者在完成交收後15分鐘內將相關飲品及食物送到實驗室，進行化驗。打開包裝時，發現辣椒魚頭以膠碗盛載，外面僅以保鮮紙及膠袋裝起，奶茶等飲品則放在保溫袋內，但有一部分在袋內被倒瀉，亦沒有放置冰種。記者查看飲品上的貼紙標示，更發現購買時間為下午1時43分，與5時的交收時間已相距逾3小時。

奶蓋珍珠奶茶含菌量高達150萬粒

經過實驗室檢測後，發現3款飲品以及辣椒魚頭的樣本全部含有細菌，其中一杯奶蓋珍珠奶茶的總細菌量甚至高達150萬粒，未達滿意水平。檢定中心高級經理劉育娟表示，在室外溫度較高、保溫不太有效用的情況下，同一杯飲品運送的時間一旦變長，細菌便有機會變成不滿意的水平，她亦不建議飲用。

對於食物的包裝，劉育娟就指出熱食無保溫、凍飲無雪種，兩者皆有機會令細菌在常溫環境下加速滋生，根本不適合長途運送。食物安全中心回覆節目組查詢時就指，市民應自行核實商戶有否採取適當儲存和運輸措施。

消委會在2022年收到1,253宗網購食品相關的投訴，比2020年增加近2倍。消委會署理副總幹事何應富在節目中提醒市民，要特別留意跨境網購所牽涉的食物安全風險；他指出跨境代購運送路程較長，如果溫度控制不適當，有機會對食物安全構成風險，導致出現食物變壞、遺漏，屆時責任恐難以追究。因此消費者需要明白箇中風險，盡量光顧一些商譽良好的商戶。

根據食安中心《食物入口管制及安全指引》，任何進口商都需要得到食環署的批准，才可以將奶類製品、冰凍甜點等貨物運送到港，同時亦需要提供證明，確保食物質素達標。不過何應富就表示，難以定義跨境代購是否屬於食物進口商，如售賣的食物在境外製造，則不受香港法例監管。

而食安中心資料亦顯示，食物一旦放置室溫逾兩小時，便不能放回雪櫃待用；如放置時間超過4小時，便不能食用。衞生防護中心曾提醒，食物在室溫環境下存放過久，會引致病原體繁殖和產生毒素，市民應避免食用已擺放於室溫數小時的熟食或即食食物，同時保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

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責任編輯：羅嘉欣