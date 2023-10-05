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【情緒健康】不欲被標籤為弱者　男士少求助醫生警告 : 問題會愈滾愈大 【附5大抑鬱徵兆】

醫生診症室 17:59 2023/10/05

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不欲標籤為弱者，男士們甚少求助及開口說出問題。

世界衛生組織預測，到2030年抑鬱症將超越心臟病，成為排名第一的重要疾病。然而，由於傳統觀念，「男兒流血不流淚」，男士遇到情緒困擾，往往擔心被視為「弱者」，從而難以啟齒或求助。也有些受情緒困擾的人，會使用酒精，或其他非處方藥物等企圖舒緩情緒，但往往反而導致更多問題。

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抑鬱症除了普遍，亦對患者造成精神上的痛苦，影響其身體健康，生活質素，阻礙患者履行在家庭，工作及社交等角色，甚至增加自殺風險，因此早察覺抑鬱症狀至為重要。根據國際診斷標準，患者會連續兩星期或以上情緒持續低落。

可能出現的病徵包括:

  • 1.情緒方面：除了情緒低落，還可能焦慮緊張，脾氣暴燥，情緒波動，悶悶不樂等。
  • 2.行為方面：會對事物（包括自己的興趣及嗜好）失去興趣；做事提不起勁；不願談話及接觸他人；也可能會濫用藥物及酒精。
  • 3.思想方面：患者常常難以集中精神，記性差，並難以作出決定；思想內容亦較負面，例如自信心低落，覺得自己沒用，過份內疚和自責，覺得沒有人可以幫到自己，對將來感到絕望，甚至出現自殺念頭或行為。
  • 4.生理方面：患者可能感到經常疲倦，睡眠失調（失眠或睡眠過多），食慾失調（沒有胃口或暴食），及出現原因不明的身體不適。
  • 5.一些嚴重的抑鬱症患者，甚至會出現幻覺（例如聽到聲音批評他, 叫他去傷害自己等）或妄想（例如相信有人監視/迫害他等）。

有些人認為抑鬱症只是「睇唔開」，「軟弱」等。其實，大量醫學研究顯示，抑鬱症的成因除了心理因素和環境因素之外，也包括生理因素（例如大腦神經傳遞物質失調，大腦不同區域的功能失調等）。因此，抑鬱症也不是簡單一句「睇開啲」，「唔好諗」，就可以康復的；而是必需尋求專業協助，確定診斷，找出成因，再度身訂造應當的治療方案（包括藥物，心理/行為治療等）。此外，也可以向醫院管理局24小時精神健康熱線，撒瑪利亞防止自殺會熱線，生命熱線，社會福利署熱線等求助。

文章獲鬍子健康基金會授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《抑鬱症 - 男士也不能忽視》

責任編輯：容惠玲

撰文 : 葉沛霖醫生 精神科專科

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