【食用安全】港女便利店買撈烏冬驚見「加餸」原個掛鉤　網民爆笑競猜原因

▲ 港女便利店買撈烏冬，驚見「加餸」原個掛鉤！網民爆笑競猜原因。

外賣食物小心被「加料」！一名港女日前在便利店外賣了一碗撈烏冬，開餐時卻見碗内竟被「加餸」原個掛鉤，令她十分震驚。

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事主昨日上午在Facebook「中伏飲食報料區」呻中伏經歷，表示自己在奧運一間便利店外賣了一份熟食常餐做早餐，其中包括一碗咖哩撈烏冬、一份小食及熱飲。結果當事主回到辦公室準備開餐之際，卻在撈烏冬的碗内夾出一個S形鐵掛鉤，令她頓時感到荒唐及不解，遂拍下照片發文控訴：

常餐送掛鉤，好日唔幫襯一次，一買就中招，係咪可以報食環？！

▲ 事主在撈烏冬碗内夾出一個S形鐵掛鉤。（圖片來源：Facebook 中伏飲食報料區）

網民爆笑競猜原因

事主的不幸遭遇引來網民關注，不少人表示挂鈎十分顯眼，店員不可能沒察覺到有異物，認同事主應該要報食環「比個教訓」。不過，也有網民爆笑回應，指掛鉤可能是店員有所暗示：

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責任編輯：羅嘉欣