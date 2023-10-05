【提防受騙】私隱公署籲慎防WhatsApp遭盜用　一文看清保障資料措施　

▲ 過去1個月，至少5間社福機構及學校發生資料外洩事故，向私隱專員公署作出通報。（資料圖片）

過去1個月，至少5間社福機構及學校發生資料外洩事故，向私隱專員公署作出通報，涉及與受助人、學生及學生家長通訊的即時通訊軟件WhatsApp帳戶遭騎劫；近900人受影響，相關機構已通知相關人士。因此，私隱專員公署鱗建議市民及機構啟用雙重認證功能、定期在設定中檢查已連結裝置，慎防WhatsApp帳戶遭騎劫及盜用。

私隱專員公署表示，事件涉及近900名受助人、學生、學生家長及職員的個人資料，包括姓名及手提電話號碼等；而相關機構已通知受影響人士。因此，公署呼籲市民及機構慎防WhatsApp帳戶遭騎劫及盜用；若懷疑個人資料被外洩，可向公署作出查詢或投訴。

保障個人資料私隱措施：

啟用WhatsApp的雙重認證功能

定期在WhatsApp設定中檢查已連結裝置，並登出不再使用或不明的裝置連結

切勿向他人透露任何密碼或驗證碼

小心留意網頁連結，勿誤按虛假的WhatsApp網頁版

切勿從非官方渠道下載及使用WhatsApp應用程式

一旦收到他人在WhatsApp要求借錢、匯款或提供個人資料的訊息，應先確認發送者的身分

收到不明來歷或可疑的短訊時要提高警覺，切勿隨意打開連結或披露個人資料

騙徒一般會假冒受害人親朋好友，向他們發出WhatsApp訊息，並要求轉發帳戶的驗證碼；或透過假冒的WhatsApp網站騙取受害人的電話號碼及其WhatsApp帳戶的驗證碼，以登入其WhatsApp帳戶，繼而冒認受害人向其帳戶通訊錄的聯絡人發送訊息以騙取金錢或個人資料。

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責任編輯：梁凱婷