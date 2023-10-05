  • 33°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 13:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【47人初選案】被告伍健偉林景楠承認串謀顛覆國家政權罪　控方今宣讀案情

社會 13:22 2023/10/05

分享：

分享：

熱門 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

「阿布泰」創辦人林景楠（右）。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16名不認罪被告的審訊早前已完結辯方案情，押後於11月27日作結案陳詞。餘下兩名被告前元朗區議員伍健偉及「阿布泰國生活百貨」創辦人林景楠在開審當日承認串謀顛覆國家政權罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院處理，控方今宣讀兩人承認案情。

本案為高等法院案件，不設陪審團，移師至西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

TOPick診症室
【TOPick診症室】20歲女大學生減肥成癮　同時患上厭食症及暴食症

本案共有47名被告，其中29名被告早前已認罪，將待審訊完結後判刑；16人否認控罪，審訊歷時115日完成控辯雙方案情，將於11月27日作結案陳詞。原本不認罪的伍健偉及林景楠在開審當日改為認罪，控罪指，被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段宣揚、進行或參與一項謀劃。

伍健偉今沒有律師代表，親自行事，林景楠則由大律師范凱傑代表。 早前已認罪的被告袁嘉蔚、吳敏兒、馮達浚及譚凱邦今被押解到庭旁聽。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：陳曉欣

相關文章

【居屋2023】17.2萬申請超額18倍　黃碧如：市場對居屋需求仍平穩
今日 12:13
【居屋2023】17.2萬申請超額18倍　黃碧如：市場對居屋需求仍平穩
【覆核保釋】涉圓方地盤兩死被控誤殺　大判工程經理申保釋覆核被拒
今日 12:15
【覆核保釋】涉圓方地盤兩死被控誤殺　大判工程經理申保釋覆核被拒
【交通意外】長沙灣元州街三車相撞　貨車剷行人路4人受傷
今日 12:50
【交通意外】長沙灣元州街三車相撞　貨車剷行人路4人受傷

你可能感興趣

【居屋2023】17.2萬申請超額18倍　黃碧如：市場對居屋需求仍平穩
今日 12:13
【居屋2023】17.2萬申請超額18倍　黃碧如：市場對居屋需求仍平穩
【覆核保釋】涉圓方地盤兩死被控誤殺　大判工程經理申保釋覆核被拒
今日 12:15
【覆核保釋】涉圓方地盤兩死被控誤殺　大判工程經理申保釋覆核被拒
【交通意外】長沙灣元州街三車相撞　貨車剷行人路4人受傷
今日 12:50
【交通意外】長沙灣元州街三車相撞　貨車剷行人路4人受傷
法官 請願示威 選舉 九龍 律師 國安法 元朗區 記者 泰國 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
急症室最長等候時間（10月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月05日 時間12:05）
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
【身體警號】男子胸悶照3次心電圖無異常　電腦斷層掃描揭病因惟2天後終不治
【身體警號】男子胸悶照3次心電圖無異常　電腦斷層掃描揭病因惟2天後終不治