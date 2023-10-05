【47人初選案】被告伍健偉林景楠承認串謀顛覆國家政權罪　控方今宣讀案情

▲ 「阿布泰」創辦人林景楠（右）。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16名不認罪被告的審訊早前已完結辯方案情，押後於11月27日作結案陳詞。餘下兩名被告前元朗區議員伍健偉及「阿布泰國生活百貨」創辦人林景楠在開審當日承認串謀顛覆國家政權罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院處理，控方今宣讀兩人承認案情。

本案為高等法院案件，不設陪審團，移師至西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

本案共有47名被告，其中29名被告早前已認罪，將待審訊完結後判刑；16人否認控罪，審訊歷時115日完成控辯雙方案情，將於11月27日作結案陳詞。原本不認罪的伍健偉及林景楠在開審當日改為認罪，控罪指，被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段宣揚、進行或參與一項謀劃。

伍健偉今沒有律師代表，親自行事，林景楠則由大律師范凱傑代表。 早前已認罪的被告袁嘉蔚、吳敏兒、馮達浚及譚凱邦今被押解到庭旁聽。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣