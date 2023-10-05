【47人初選案】被告伍健偉林景楠承認串謀顛覆國家政權罪　控方指林曾承諾與支持者對抗當局

▲ 「阿布泰」創辦人林景楠（右）。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16名不認罪被告的審訊早前已完結辯方案情，押後於11月27日作結案陳詞。餘下兩名被告前元朗區議員伍健偉及「阿布泰國生活百貨」創辦人林景楠在開審當日承認串謀顛覆國家政權罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院處理，控方今宣讀兩人承認案情。案情指，林稱遭政治打壓，承諾與支持者對抗當局，林最終在初選落敗；伍曾稱若他進入立法會，會全面否決預算案。兩人判刑押後處理，林續准保釋，伍續還押。

本案為高等法院案件，不設陪審團，今移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

▲ 被告林景楠續准保釋候判。陳曉欣攝

本案共有47名被告，其中29名被告早前已認罪，將待審訊完結後判刑；16人否認控罪，審訊歷時115日完成控辯雙方案情，將於11月27日作結案陳詞。原本不認罪的伍健偉及林景楠在開審當日改為認罪，控罪指，被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段宣揚、進行或參與一項謀劃。

伍健偉今沒有律師代表，親自行事，林景楠則由大律師范凱傑代表。 早前已認罪的被告袁嘉蔚、吳敏兒、馮達浚及譚凱邦今被押解到庭旁聽。

涉及兩人的案情指，林視自己為商人和政治素人。林在2020年2月26日在其Facebook分享《立場新聞》一篇有關沈旭暉的訪問，支持泛民主派在立法會取得過半數，以廢除功能組別。林在同日發文，指他作為中小企商人，會考慮參選進出口界功能界別。

林在2020年6月20日發文，宣布不會參選進出口界功能界別，轉而參選新界西地區直選，重申他會堅定抗爭和對抗當局，並呼籲公眾支持，林同日遞交初選提名表。

在初選論壇上，林稱遭受政治打壓，承諾與與支持者對抗當局，林又指初選是要避免泛民主派或本土派票源會互相衝突。林最終在初選落敗，但為了實行謀劃而參選立法會出口界功能界別。

伍的案情指，伍是政黨「天水連線」成員兼時任元朗區區議員，支持本土抗爭派，主張立會戰線和街頭戰線。2020年6月11日，伍於Facebook發布已簽署的網上聲明，展示其執行謀劃的決心。

伍於同月19日宣布將參加初選，翌日提交初選提名表，附上已簽署的新界西共同綱領。伍在初選論壇上呼籲香港人一起用盡所有方法推倒極權，又承諾會與市民一同上街抗爭。伍最終勝出新界西初選，由「天水連線」林進代表他出席抗爭派記者會，伍與另外13人簽署了「抗爭派立法會參選人立場聲明」，重申會堅定對抗政府。伍在2020年7月報名參選官方選舉，當政府宣布推遲選舉後，伍續於9月受訪時表示若他當選會堅持全面否決預算案。

伍及林在控方讀畢案情後表示明白，法官隨即宣布兩人罪成。提及求情安排時，法官李運騰指控罪嚴重，強烈建議伍聘請法律代表。伍稱知道控罪有機會判囚終身，故更希望由自己掌握人生。兩人的求情將於不認罪被告的案件裁決後處理，其間林續准保釋，伍繼續還押。

此外，控方原擬讀出涉及其餘認罪被告個別言行的案情，被法官質疑沒有相關性，控方希望法庭別在現階段拒絕考慮控方的提議，法官李運騰著控方有子彈就要趁現在用。控方最後沒有讀出其餘被告案情，伍補充指「我都好希望如果佢有充足嘅子彈嘅時候，用盡佢喺我地身上，證明俾世界睇佢有足夠嘅理據」。

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記者：陳曉欣