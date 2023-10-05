【只要你不尷尬】洪嘉豪首與黃偉文合作感興奮　直言拍新歌MV為最辛苦的一次

▲ 洪嘉豪近日推出單曲《只要你不尷尬》。

洪嘉豪近日推出單曲《只要你不尷尬》，事前在社交媒體讓一眾網民投票揀選新曲封面，本身打算搞笑地放上一張素顏大頭照，豈料票數一面倒，連Jackal@Dear Jane、陳蕾及Moon tang等人全數投此照片。

嘉豪更說：「其實只係玩野放出黎，你哋唔好咁痴線」，他試圖力挽狂瀾，可惜一切已經太遲。

用素顏大頭照做單曲封面

自稱「真漢子」的嘉豪最後履行承諾，豁出去使用素顏大頭照為單曲封面，完美演繹「只要你不尷尬」。

一向人緣甚好的嘉豪於派歌當日更獲一眾電台DJ及困獸鬥主持程人富及米媽支持，紛紛在社交媒體更換頭像轉為嘉豪新曲封面，更出story分享，一眾院友（kaho粉絲名稱）見狀更自發一起轉頭像支持偶像！

▲ 《只要你不尷尬》單曲封面（發相）

嘉豪首與黃偉文合作：好好運氣

最新歌曲除了一直合作無間的周錫漢負責編曲監製之外，更找來嘉豪一直很期待合作的黃偉文（Wyman）填詞！

嘉豪說：「今次好開心可以邀請到我一直以來好欣賞的作詞人黃偉文先生合作，第一次合作事前我地都傾咗好多計，佢亦都好了解我性格，坦白講一開始我收到份歌詞嘅時候其實我未係好消化到，但到後來我再睇呢份歌詞，就發現Wyman其實係寫咗一份只有我先可以唱到嘅歌詞，我覺得真係非常之有緣份兼好好運氣，好多謝佢。」

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嘉豪做歌手後更大膽

被問到現實時有冇只要你不尷尬的時候，嘉豪笑言：「平時會尷尬嘅情況其實會比較少，因為成為歌手之後相對上係要比以前嘅自己更有信心，應該講係更大膽，就算平時成日比同事影低我啲黑圖呀、敷面膜、瞓覺嗰啲呀，我一啲都唔覺得尷尬㗎！」

他續說：「尷尬嚟講如果自己都覺得尷尬先至係最尷尬，所以尷尬從來都係自己嘅心魔！！呢首歌就係想同大家講，只要唔係傷天害理，唔好驚人地點諗，做你自己想做既事，正所謂『只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人地』哈哈！」

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嘉豪：拍咁多MV入面最辛苦嘅一次

在新歌MV中，嘉豪飾演有無限復活技能的人，為了向心儀女生表白，不惜一次又一次在喪屍世界裡冒死拯救她，可惜在嘉豪成功拯救她後，準備獻花表白時女主角卻一時受驚一手推開他， MV中的嘉豪頓覺尷尬非常，最後決定自行 「end game」，並在記事本上的花束打上交叉提醒自己下次復活要避免。

為呈現電影感 MV 更採用了 2.35：1格式，務求逼真更落重本找來很多演員飾演喪屍，嘉豪說：「今次MV女主角我同公司一致認為Hailey Ho非常適合，因為佢好演活到嗰種即使世界末日、被喪屍包圍都可以生存到嘅女仔，不過今次嘅ＭＶ相對上女主角嘅戲份比較少，主要都係睇靚仔，即係我！哈哈。」

嘉豪直言：「今次係我拍咁多MV入面最辛苦嘅一次，足足拍咗24個鐘有多，嘩！收工嗰一吓我自己都覺得我有喪屍feel，真係辛苦哂一班工作人員特別係扮演喪屍嘅朋友，化住個喪屍妝咁耐，落妝都有排落呀煨，真係好辛苦㗎。大家快啲睇多幾次支持吓！」

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