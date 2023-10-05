【濫用公屋】房署發信8.8萬公屋戶要求申報物業狀況　羅淑佩：拒絕申報可被終止租約

▲ 首批要申報的住戶包括水泉澳邨7000戶、安泰邨及安達邨的6000多戶。（資料圖片）

為加強打擊濫用公屋，房屋署本月起要求未住滿10年住戶，每2年申報居住狀况，以及是否在港持有住宅物業。當局已向8.8萬戶、住滿2至8年的公屋住戶發信，包括水泉澳邨7000戶、安泰邨及安達邨的6000多戶；全長者戶暫不用申報。收到信的租戶須在11月底前交回申報表格，如果拒絕或忽略申報，最嚴重可被終止公屋租約。

房屋署署長羅淑佩表示，若租戶申報已持有物業，房屋署不會懲罰，但租戶須在1個月內搬走，形容公屋是為了讓有需要人士有「安身之所」，改善生活條件，故若租戶本身已擁有住宅，就不應佔用珍貴的公屋資源。

她又指，若租戶透過公司持有物業，要視乎租戶在公司的角色，決定跟進行動，例如若租戶是公司董事或老闆，就必須申報相關物業；但若公司由多人共同擁有，而物業不可能用作居住用途，就可酌情處理。

羅淑佩提醒，租戶須如實申報，若作虛假聲明或陳述，有可能會被控告；若沒有充分理由解釋為何兩個月都不看信箱收信，亦有可能被懷疑是否常在單位居住。

對於有意見認為，不同部門的資料應互通比對，識別持有物業的租戶，羅稱，會與地政總署研究，又稱正努力研究其他打擊濫用公屋的措施，並形容有人將公屋直接出租作民宿離譜，署方如發現，必定嚴厲打擊，絕不手軟，若市民發現違規行為，也可作出舉報。

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責任編輯：梁薾心