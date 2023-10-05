【4拍4家族】導演賴恩慈謝安琪識於微時　 讚Kay演出細膩：傾注對家庭感受

▲ 賴恩慈導演和謝安琪可說是識於微時。（IG圖片）

近期有不少小品港片都盡見誠意，如將在10中上畫的《4拍4家族》便是其一。電影是港片少見的音樂類型，由泰迪羅賓、謝安琪，以及一位9歲天才鼓手陳諾霆演出。

導演賴恩慈早在錄像和劇場界有不少作品，首次拍攝長片，就貫徹她一向創作方向，探討香港家庭和社會的變遷。

身兼監製的泰迪羅賓，眾所周知是樂壇資深音樂人，而他一直有個開拍音樂電影的夢想，這齣《4拍4家族》由構思到開拍便經歷8年時間，在選角和集資都遭遇到不少困難，而導演賴恩慈便一直見証它的誕生。

▲ 謝安琪、泰迪羅賓、Anna hisbbuR（右一）和陳諾霆（左二），分別代表四代的香港人。（電影海報）

她憶述：「大約10年前，我拍攝的《1+1》在Ifva（獨立短片及影像媒體節）拿獎，泰迪羅賓是其中一位評審，我們因此認識了，也成為了朋友，他經常介紹我去看Band show，我們一直想拍關於香港音樂人的電影，同時藉此講關於家庭的故事，其實夾Band都像一家人的關係，大家縱有不同的聲音，但可以經過磨合和體諒，然後共同站在台上，一起去成就一件事。」

給予希望結局

《4拍4家族》訴說的便是一個音樂家庭幾代人的故事，泰迪羅賓演的Band佬父親，離家多時突然帶著另一個女兒樂弦（Anna hisbbuR飾）回港，要求跟多年不見的女兒Cat（謝安琪飾）同住，Cat忙為生活奔波，兼要照顧養子Riley，四代家人各有問題，同時要面對著一個可能令家庭崩離的危機。

▲ 賴恩慈作品一向以家庭為核心主題，今次也不例外。（劇照）

今次戲名，跟賴恩慈過往作品《1+1》、《N+N》都十分類同，她笑指確是有這份心思。「我喜歡在作品中去探討家庭問題，即使曾拍攝菜園村的清拆，最後也是以此回看香港的家庭和社會變遷，今次也不例外，戲中有4位核心家庭成員，各代表不同的世代，也並非有直接的血緣關係，最後他們也能成為一家人，也表示了這個地方就是我們的屋企。」

拍攝電影有別於紀錄片，便是結局可由創作人去決定，今次給予觀眾的希望感也很強烈。

賴恩慈解釋：「結局的處理便比較有出路的，因為近年自己以至香港都經歷了很多，香港人的變化亦都很大，特別是近5、6年，我可以說是重新再愛上香港人，因為大家會努力去做好一些事，原來希望也是在人的身上。」

記錄城市面貌

賴恩慈在作品中，處處呈現她對這個城市的熱情，包括鏡頭遊走在香港音樂人出沒的地方取景，如旺角行人天橋、尖東海傍，還有音樂人及樂隊的發源地藝穗會，以至戲中主角們所住的界限街唐樓，都展現出不一樣的景觀和活力。

「我想在影片中可以帶觀眾遊走這座城市，例如藝穗會，它將來都要面對轉手，未知如何發展，所以有機會，我都想把這些地方拍下來作為紀錄或留念。」

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她形容在劇場創作時，已有在作品中發掘和創造空間的意圖，今次電影中也由主角們駕著貨櫃車，穿梭香港各區鬧市表演，甚至去到飛鵝山，便是緊扣著自己的創作主題，無論現實如何困境，大家都可以創造屬於自己的空間。

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有愛才可前行

謝安琪在樂壇早被認同才華和實力，但演出電影的作品就不算多，今次擔起女主角，並由此貫穿其他角色，演出一個為現實和夢想努力打拼的女性，有不少驚喜表現。

這也全因她跟賴恩慈相識多年，彼此已建立信任和默契。「Kay剛出道時，我們合作過舞台劇《歌神英雄傳》，因當時我已有少許舞台經驗，便跟她一同研究演出，也分享許多對藝術、社會的看法，大家都談得十分投契。」

相隔多年再合作，謝安琪已擁有自己家庭，也對今次電影主題深有感受。「她在演出前跟我談了很久，很投入戲中這位母親角色，我覺得Kay是把靈魂也投放入去，她也跟我一樣，希望藉著演出自療，抒發對家庭的真實感受。」

▲ 賴恩慈舊作《1+1》關於菜園村裡一對爺孫的真實經歷。

作為創作媒介，音樂跟劇場、電影息息相關，因此戲中講及音樂人面對的壓力，賴恩慈亦感同身受。

她稱：「創作人一開始時，總是滿腔熱血，經歷時間的洗禮，總會帶來不少考驗，最後就是要看你對這件事有多喜愛和多相信，就好像這齣戲，都要經歷8年才可以成事，對我來說，這便是戲劇的力量，就看我們有多相信它可以誕生。事實上，現在無論是音樂、電影或劇場，都各有難處，你要有很大的愛，才可以繼續前行。」



記者：陳家昌