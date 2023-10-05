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【颱風小犬】渠務署指已實施多項準備工作　包括檢查及清理排水系統進水口

社會 13:45 2023/10/05

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渠務署介紹應對颱風措施及示範通渠車運作。（梁偉榮攝）

 一號戒備信號現正生效，渠務署九龍及新界南工程師楊家俊稱，為應對強颱風小犬可能為香港帶來的狂風驟雨和風暴潮，已實施多項慣常的準備工作，包括調配人手檢查全港220個容易受垃圾和樹葉堵塞的位置、檢查及清理主要排水系統的進水口和河道，確保排水系統正常、會應用機械人在空間狹小、長時間被水淹浸的地方協助清淤、在全港逾300地點安裝「遠程防洪裝置系統」，如水文站及水位傳感器等，收集主要河流、河道和進水口的實時水位和潮水位資訊，若發現水位不正常，可及時清理排水系統。

署方並指，有30部通渠車會視乎情況出動，其加壓水噴頭能夠將渠道的淤塞物打散及沖走；另緊急事故控制中心會在紅雨、黑雨及8號風球生效期間啟動，會調配應變小隊專責處理各區水浸報告，也會派承辦商小隊駐守比較容易受水浸影響的位置，以便迅速到場檢查渠道和清理堵塞。

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他以敬賢里為例，指該處在早前黑雨期間曾水浸，主要原因是排水系統未能在短時間內應對突如其來和高強度延續的降雨量，加上大量泥沙等隨雨水沖到雨水渠，導致阻塞和水浸，署方是次會加強巡查和清理附近一帶的公共雨水排放系統，確保暢通無阻，並派承建商駐守。

被問到上次颱風及黑雨造成淤塞的渠道是否均清理好，渠務署稱，每次颱風之後都會安排承建商隊伍檢查和清理受淤塞渠道，是次會在颱風來臨前再檢查多一次。

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記者：黃小冰

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