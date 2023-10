2017年港姐季軍黃瑋琦(Emily),自2018年卸任後未有跟TVB續約,其後淡出幕前並定居美國洛杉磯。

她在社交平台公布喜訊,宣布男友Jonathan Chew在西班牙馬略卡島求婚成功,女神正式封盤。

▲ 黃瑋琦為2017年港姐季軍。(IG圖片)

宣布封盤

黃瑋琦在IG貼出多張求婚照,Jonathan單膝下跪向女友求婚,黃瑋琦見狀笑到見牙唔見牙,非常開心。

她冧爆留言寫道:

Everything we dreamed it’d be like. It’s even better🤍💍