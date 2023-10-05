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【親子旅遊】一家三口遊東京6天僅花$1.3萬包溫泉酒店　精明爸爸分享慳錢攻略

親子好去處 17:25 2023/10/05

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台灣一名爸爸分享一家三口遊東京及富士河口湖6天，僅花$1.3萬港元，已包括溫泉酒店、博物館及富士急樂園等行程。

一家大細去旅行支出大，去日本食買玩更是大出血！不過，近日台灣一位爸爸分享一家三口去日本東京的消費，竟然只需$56,487台幣（約1.37萬港元），已包括一晚溫泉酒店兼行程豐富，獲網民大讚他是「窮遊王」，好有參考價值！

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一名網民先在PTT討論區貼出自己日本旅遊行程，表示去年一家三口去日本大阪京都玩6天，計算了交通、住宿、用餐與樂園門票消費後，總共花費約20至25萬台幣（約4.8萬至6.1萬港元），對比在台灣高雄、台南、墾丁3個縣市遊玩，交通以高鐵、租車或自行開車為主，總開支大約7萬元（約1.7萬港元）內，因此網民認為留在台灣旅遊仍較便宜。

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不過，有另一名爸爸級網民即留言指出，在上個冬季他一家三口到東京玩6天，只花費了$56,487（約1.37萬港元），行程包括東京、富士河口湖、富士急樂園、越後湯澤等，更有一晚入住溫泉酒店包自助晚餐，他詳列各項花費如下圖：

（PTT討論區圖片）

他解釋，交通方面他購買JR PASS東京廣域周遊券來節省開支，並有租車遊覽。所以他認為，自己出國旅遊比留在台灣旅遊合適。

網民讚「窮遊王」

這篇分享隨即引起網民討論，驚嘆該名爸爸是「窮遊王」，大讚他帶一家旅行慳錢有道，「這也太會規劃了」、「要省錢就是要花心力去找」、「很棒啊，花能負擔的費用得到莫大的快樂」、「我去日本一次大概都5萬一人，竟然還能更省」、「會覺得有小孩就不能自由行的家長，估計出國旅遊也是跟團吧」。

有人質疑他最慳錢應是買到酷航的特價票，「不然2張機票應該不可能這價格」，即使是搶到特價機票，都是爸爸的本事啊！

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責任編輯：王明芳

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