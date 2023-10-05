【功課壓力】兒子升小一未適應功課多又要背默 港媽呻壓力大︰與孩子一樣辛苦

孩子們升上小一了，是他們一個成長的嶄新階段，小朋友從幼稚園升上小學，需要適應的東西太多，尤其是大量功課、默書、考試等，而父母就擔任了從旁指導的角色。香港一位媽媽在社交平台以「小朋友升小一，阿媽其實同小朋友一樣辛苦」為題，道盡了香港「陪讀」家長的心聲，引起不少家長共鳴。

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有港媽近日在「香港討論區」發帖，以「小朋友升小一，阿媽其實同小朋友一樣辛苦」為題。文中提到兒子剛升上小一，便要面對龐大的功課量和默書，

個仔啱啱升小一，雖然唔係開咗學好耐，每日啲時間真係好似得返好小咁，但係已經好多功課，每日5至6樣。下星期仲要背默中文，見到同班嘅同學仔媽媽已經想搵補習社跟。

怕孩子跟不上學習進度

媽媽指兒子由幼稚園升上小一，因為學課程差異大，孩子難以適應如此大的功課量及默書︰「加上一早上學，放學食飯做功課、溫書，其實都幾辛苦。」而媽媽亦同樣感到壓力，因為不想強迫兒子讀書，但又怕他跟不上學習進度，希望孩子能盡快適應。

發文引起不少家長討論，有家長亦覺得幼稚園和小學課程未能銜接︰「K3 時無好好準備，上到小一就會跟唔上」，又鼓勵母親可以在旁陪讀，幫助孩子及早適應，不用太緊張，以免影響孩子的學習情緒︰「小一啫，唔使咁緊張，大人表現緊張，小朋友都會感受到，會有童年陰影，對讀書抗拒，影響頗深遠，考完中期試先再review 罷」、「若果仔女能力上可以，不要响佢面前講得咁負面，陪佢一齊做，講多啲支持鼓勵說話，情況未必係你想像咁差」。

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