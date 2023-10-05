【誘騙認罪】涉誘青年認販毒大律師受審　青年供稱曾應被告指示抄寫虛假陳述

▲ 被告張曉惠(中)今於區域法院受審。梁錦麟攝

青年馬家健被捲入企圖販毒案判囚23年，上訴得直後揭發「師爺」曾游說其認罪，以取換控方撤控其友人，代表大律師則疑要求馬於白紙上抄寫文件，澄清沒有受任何人指示接收包裹。涉案大律師今（5日）於區域法院否認串謀妨礙司法公正罪，案件開審。馬供稱曾應被告要求抄寫虛假陳述，稱沒被指示收包裹。馬於被盤問時承認當時曾收取1,000元報酬，以及承認只要對自己有利便會對法庭說謊。

起訴書。

女被告張曉惠（35歲），報稱大律師，今否認1項串謀妨礙司法公正罪，案件開審。控罪指，被告與陳強利於2017年1月27日至11月21日期間，在香港一同串謀與馬家健及其他人串謀妨礙司法公正，即在販運1,185克可卡因的刑事案件中，虛假地表示洪智謙從沒要求馬家健收取包裹，以及陳述洪智謙並不涉案。

▲ 證人馬家健作供後離開法院大樓。梁錦麟攝

馬家健作供時確認獲發免於起訴書，馬供稱案發時於快餐店兼職時認識當時任職經理的洪智謙，洪要求馬協助接收包裹，馬將郵卡交給洪的朋友，對方再替洪歸還1,000元欠款予馬。

控方向馬指出，當時洪的胞弟曾帶馬父到鍾卓生律師行與「師爺」陳強利會面，當時馬父曾提及未知能否支付律師費，陳聲稱洪的胞弟將支付律師費。馬續指，當時並不知道洪的胞弟會介紹父親尋找律師，並支付律師費。

馬指，他被海關拘捕後曾先後7次於法院內與被告及陳會面，在首次會面時，陳曾表示是受馬父聘請前來協助。馬指，案件於2017年3月再度提堂時，3人於法院會面，陳稱案件「好難打」，又指馬的口供前後矛盾，以及「拖埋洪智謙落水無好處」。

馬表示，聽罷後覺得「好灰」，認為既然「無得打」，只好盡量減輕刑期。馬表示不想認罪，但陳重申其口供並不可靠，並展示類似認罪協議書要求馬「自己諗下」，馬最終簽訂聲明書表示認罪。

馬續指，由於陳早前提及要修改口供，避免與聲明書有衝突，故被告到壁屋與他會面，並要求他抄下紙張內容，馬當時理解抄寫內容是提及馬收取的涉案包裹與洪無關，惟相關陳述是屬虛假的。

被問及為何在認罪後3個月再申請撤回認罪答辯，馬供稱，當時曾與囚友分享此事，囚友們聽到後感到奇怪。馬隨後要求父親詢問法律意見，馬父遂向前律師東主查問。

辯方問及洪要求馬收取包裹時有否支付報酬，馬供稱沒有。辯方指，馬於被定罪後曾向警方供稱曾收取1,000元報酬，馬承認以上說法才是事實。馬解釋，他向海關謊稱收取的1,000元是洪欠他的賭注，因當時馬已知道包裹內藏毒品，「我話收錢，咪姐係販毒」。

辯方續指，馬當年為了換取低刑期，願意向法庭說謊，又指如果對自己有利，馬亦會對代表律師、海關及法庭說謊，馬同意說法。

控方開案陳詞指，被告曾向律政司發信作答辯商討，控方撤銷針對洪所有控罪下，馬將會承認販運罪。律政司同日決定馬將於高院被控1項販運危險藥物罪，並撤回針對洪相關包裹的控罪，及洪就家中睡房被搜獲的3.98克可卡因，律政司另向被告發信拒絕其答辯建議。

馬最終於8月28日的提訊中承認控罪，及後於高院撤回認罪答辯，馬另不再起用被告作法律代表。馬於2019年4月經審訊後，被裁定企圖販毒罪成，馬於兩年後上訴得直，獲上訴庭撤銷定罪以及擱置刑罰。

聆訊明（6日）續。

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記者：梁錦麟