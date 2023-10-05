【誘騙認罪】涉誘青年認販毒大律師否認串謀妨礙司法公正　青年供稱曾應被告要求抄寫文件稱沒被指示收包裹

▲ 被告張曉惠（左）。（資料圖片）

青年馬家健被捲入企圖販毒案被判囚23年，上訴得直後揭發「師爺」曾游說其認罪，以取換控方撤控其友人，代表大律師則疑要求馬於白紙上抄寫文件，澄清沒有受任何人指示接收包裹。涉案大律師今（5日）於區域法院否認串謀妨礙司法公正罪，案件開審。控方向馬指出，當時友人胞弟曾帶馬父到律師行與「師爺」會面，當時馬父曾提及未知能否支付律師費，「師爺」聲稱友人的胞弟將支付律師費。馬供稱，當時並不知道友人的胞弟介紹父親尋找律師，以及支付律師費，馬另確認獲發免於起訴書。

被告張曉惠（35歲），報稱大律師，今否認1項串謀妨礙司法公正罪，案件開審。控罪指，被告與陳強利於2017年1月27日至11月21日期間，在香港一同串謀與馬家健及其他人串謀妨礙司法公正，即在香港海關案件編號CID/2/104/16販運1,185克可卡因的刑事案件中，虛假地表示洪智謙從沒要求馬家健收取包裹，以及陳述洪智謙並不涉案。

控方開案陳詞指，馬家健於約2013年因工作認識洪智謙，洪約於2016年7月要求借用馬的住址收取包裹。同月馬按洪指示將收到郵卡轉交洪的朋友，馬及洪隨後同被控1項販運危險藥物罪，指他們於2016年10月19日，在香港國際機場空郵中心海關檢驗大堂非法販運1,980克可卡因。

2017年1月27日，馬於西九龍裁判法院應訊前，與自稱為鍾卓生律師行刑事訴訟部主管的「師爺」陳強利、被告和1名女文員會面。當時被告聲稱由馬的父親聘請，馬因此簽下授權書，正式延聘鍾卓生律師行為其法律代表。

及至2017年3月3日，馬再於法院地牢與被告及陳等人會面，當時陳表示案件沒有機會被裁定罪名不成立，建議馬考慮認罪，馬最終簽署聲明書，指已獲被告提供的法律意見後決定認罪，但該認罪決定必需在控方不提出證據起訴洪的所有控罪的情況下才有效。

同月9日，馬家健於壁屋懲教所與被告和1名男律師，被告要求馬在白紙上抄寫1件文件內容，當中提及馬經法律意見後，自願指示鍾卓生律師行向律政司及海關要求提供補充證供，並且澄清沒有受任何人指示接收包裹。馬最終抄寫上述文件。

被告隨後向律政司發信作答辯商討，聲稱按馬指不，由於洪未有干犯控罪，故馬願意協助洪，控方撤銷針對洪所有控罪下，馬將會承認販運罪。律政司同日決定馬將於高院被控1項販運危險藥物罪，並撤回針對洪相關包裹的控罪，及洪就家中睡房被搜獲的3.98克可卡因，律政司另向被告發信拒絕其答辯建議。

馬最終於8月28日的提訊中承認控罪，及後於高院撤回認罪答辯，馬另不再起用被告作法律代表。馬於2019年4月16日經審訊後，被裁定1項企圖販運危險藥物罪罪成，馬於兩年後上訴得直，獲上訴庭撤銷定罪以及擱置刑罰。

馬家健作供時確認獲發免於起訴書，馬供稱案發時他約20歲右左，他於快餐店兼職時認識當時任職經理的洪智謙。馬經洪介紹下，到洪胞弟開設的拉麵店工作，洪要求馬協助接收包裹，馬答應要求。馬將收到的郵包交給洪的朋友，對方再替洪歸還1,000元欠款予馬。馬續指，他於2016年11月13日被捕，當時馬曾告知海關是洪指使他收取郵卡。

控方向馬指出，當時洪的胞弟曾帶馬父到鍾卓生律師行與「師爺」陳強利會面，當時馬父曾提及未知能否支付律師費，陳聲稱洪的胞弟將支付律師費。馬續指，當時並不知道洪的胞弟會介紹父親尋找律師，並支付律師費。馬指先7次於法院內與被告及陳會面，在首次會面時，陳曾表示是受馬父聘請前來協助。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟