海都酒家呈獻「大閘蟹聚-2皇1后」套餐！隻隻足5兩！

俗語說：「秋風響，蟹腳癢」，踏入秋季，代表住又是時候享用大閘蟹大餐。位置優越坐擁維多利亞海港景致的海都酒家推出「大閘蟹聚-2皇1后」套餐，帶來優質時令蟹宴。大閘蟹重量分別為公五兩，乸三兩。大閘蟹肉質豐滿，蟹黃滿滿，口感和風味讓人難以忘懷。

海都酒家精心為準備的「2皇1后」套餐$529起(一人餐)，享用2隻蟹公及1隻蟹乸，可品嚐蟹公的白膏、蟹膏與肉質飽滿的同時，亦能享受蟹乸的蟹黃。每隻蟹都由專人挑選，隻隻都分量十足，生鮮生猛。無論是獨食，還是與親朋好友共享，「2皇1后」都可以滿足。套餐除了包括蟹粉蒜蓉包，鮮拆蟹粉小籠包等多款美食，其古法「禿黃油」蟹粉小菜更是不容錯過。加上海都酒家可欣賞180度維港景致，可以一邊享受世界級海景之餘，更可盡情大快朵頤。絕對是這個大閘蟹季節不能錯過的美食與視覺雙重享受的節目！

據了解，現時海都酒家所在的中信大廈停車場更延長了泊車優惠，星期一至五下午6時至11時59分消費滿$400或以上，及星期六、日及公眾假期全日消費滿$400或以上，以即日單一電子貨幣（信用卡、微信、支付寶、八達通等）付款存根及相符有效機印發票，最多可同時享有4部車各4小時免費泊車優惠！

「大閘蟹聚-2皇1后」套餐詳情

推出日期：2023年9月29日至另行通知

餐廳地址：添美道1號中信大廈5樓501號舖

訂座電話：2877 2211



(特約)