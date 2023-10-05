【物歸原主】警方金鐘站首設「自助服務機」助報失報案　首日已成功尋回內地客失物

▲ 警務處首個港鐵站自助服務機啟動儀式，警務處資訊系統部代表會簡介自助服務機。 (左3)警務處處長蕭澤頤。 (左4)港鐵車務及創新總監李家潤。(陳靜儀攝)

警方首度在港鐵站引入自助服務機，供市民及旅客報失失物或舉報非緊急案件，引入首日已經成功為一名內地旅客尋回失物，警方考慮未來在大圍站及尖東站加設自助機。

警方在2021年9月起分階段在多間警署設置自助服務機，至今已處理51,750宗報失個案，當中今年7至9月，已處理15,484宗報失個案，佔警署報案室案件超過7成。自助服務機可以自助報案，包括報失，上個月來到金鐘港鐵站服務，它有24吋觸控屏幕，系統有多種語言，方便市民和旅客。報失時先用光學證件掃描器掃描護照、港澳身份證或來往港澳通行證，系統會自動填入資料，完成報失程序後會獲得報案編號。

自助服務機的「報失易」和港鐵「自助失物處理平台」連接，透過有關協作，上月底起已有5宗個案成功協助報案人尋回失物，日後考慮在更多港鐵站或人流較多商場，設「自助服務機」。

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警務處處長蕭澤頤表示，過去警署報案室處理個案中，有一半與報失財物有關，引入自助服務機，可以減低警署人流及輪候時間，警方亦可集中處理其他個案。他又指，2個系統連接後首日已成功協助一位旅客尋回在港鐵範圍內遺失的手袋、證件和電話。

他續稱，金鐘站自助機位於主要的轉乘站，鄰近旅遊設施，希望便利市民，令物歸原主機會可大增，警隊正考慮將自助機擴展至更多警署，以及港鐵站、邊境管制站，或大型商場等。

警隊資訊系統部警司林穎聰表示，所有資料都是加密，會經過5G網絡根據警隊資訊保安的標準處理資料，呼籲市民放心使用。

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