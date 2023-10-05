  • 34°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 15:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流感季節】公院每周錄數十宗流感嚴重個案　李家超及團隊今打針呼籲市民接種疫苗

社會 15:15 2023/10/05

分享：

分享：

熱門 林穎彤 杭州亞運 林作 名校專區 區區有好校 你好，我的大夫 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

(政府新聞處提供)

醫管局今日起分階段展開季節性流感疫苗接種計劃。行政長官李家超今日（5日）率領多名主要官員和副局長接種季節性流感疫苗，並呼籲市民為即將來臨的冬季流感季節作好準備，盡早接種疫苗。

TOPick診症室
【TOPick診症室】20歲女大學生減肥成癮　同時患上厭食症及暴食症

李家超表示，自本港今年8月踏入夏季流感季節至今，已錄得多宗嚴重，甚至死亡個案，當中不單涉及兒童，大多更未有接種流感疫苗。我們將面臨解除口罩令後的首個冬季，預期很大機會會爆發季節性流感。有見及此，特別呼籲高危群組盡早接種季節性流感疫苗。市民在接種流感疫苗時，亦可向醫護人員查詢，安排適時接種新冠疫苗，加強保障自身健康。

公院醫生：9至10月每星期均有數十宗嚴重個案 

聯合醫院家庭醫學及基層健康科顧問醫生陸文熹表示，根據紀錄今年1至2月只有數宗成人出現嚴重流感個案，但9至10月，每星期都出現10宗至數十宗嚴重個案，部分要送往深切治療部，甚至有死亡個案，局方對此感到擔憂，呼籲市民接種疫苗。

陸文熹於電台節目表示，一般冬季流感高峰期在1至4月，接種疫苗後需要兩至四星期才會有抗體，而保護力有效6個月以上，所以現時是合適時候接種，認為越早接種越好。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
鄭雋熹JPEX案外再涉另一案件　與林穎彤被控公眾地方行為不檢
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
【颱風消息】小犬將沿廣東沿岸向偏西移動　天文台今晚至凌晨掛一號波
急症室最長等候時間（10月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月05日 時間12:05）
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　五女姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
【身體警號】男子胸悶照3次心電圖無異常　電腦斷層掃描揭病因惟2天後終不治
【身體警號】男子胸悶照3次心電圖無異常　電腦斷層掃描揭病因惟2天後終不治