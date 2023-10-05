【流感季節】公院每周錄數十宗流感嚴重個案　李家超及團隊今打針呼籲市民接種疫苗

▲ (政府新聞處提供)

醫管局今日起分階段展開季節性流感疫苗接種計劃。行政長官李家超今日（5日）率領多名主要官員和副局長接種季節性流感疫苗，並呼籲市民為即將來臨的冬季流感季節作好準備，盡早接種疫苗。

李家超表示，自本港今年8月踏入夏季流感季節至今，已錄得多宗嚴重，甚至死亡個案，當中不單涉及兒童，大多更未有接種流感疫苗。我們將面臨解除口罩令後的首個冬季，預期很大機會會爆發季節性流感。有見及此，特別呼籲高危群組盡早接種季節性流感疫苗。市民在接種流感疫苗時，亦可向醫護人員查詢，安排適時接種新冠疫苗，加強保障自身健康。

公院醫生：9至10月每星期均有數十宗嚴重個案

聯合醫院家庭醫學及基層健康科顧問醫生陸文熹表示，根據紀錄今年1至2月只有數宗成人出現嚴重流感個案，但9至10月，每星期都出現10宗至數十宗嚴重個案，部分要送往深切治療部，甚至有死亡個案，局方對此感到擔憂，呼籲市民接種疫苗。

陸文熹於電台節目表示，一般冬季流感高峰期在1至4月，接種疫苗後需要兩至四星期才會有抗體，而保護力有效6個月以上，所以現時是合適時候接種，認為越早接種越好。

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責任編輯：陳展棋