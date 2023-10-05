【中環暴動】涉堵塞中環道路暴動罪成　10男女判監逾31至48個月

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數千名示威者響應呼籲，於2019年11月堵塞中環畢打街一帶道路，事後多人被控暴動罪，3人經審訊後被裁定暴動等罪成，今（5日）於區域法院與另外7名認罪被告被判監31個月2周至48個月。法官於判刑理由書指，本案就整體罪責方面，嚴重程度屬於中等，暴動歷時約3個多小時，覆蓋中環畢打街及德輔道中一帶的重要道路。

10名被告為葉嘉朗（25歲）、歐榮峰（26歲）、楊耀（27歲）、傅之林（29歲）、羅翔駿（28歲）、鄭學洺（26歲）、潘琬瑩（27歲）、楊麗樺（21歲）、吳雅芝（27歲）及黎柏言（21歲）。

當中7名被告葉嘉朗、歐榮峰、傅之林、鄭學洺、潘琬瑩、楊麗樺及黎柏言，早前承認1項暴動罪；歐、鄭、潘及黎另各承認1項身處非法集結時使用蒙面物品，葉、傅另被控的相同控罪獲存檔法庭；其餘3名被告則經審訊後被裁定暴動等罪成。

法官今於判刑理由書指，本案就整體罪責方面，嚴重程度屬中等，因為案發前有人在網上呼籲到中環參與一個名為「和你lunch」的集會，藉此癱痪中環交通，而預先參與非法集結有數千人，暴動歷時約3個多小時，覆蓋中環畢打街、德輔道中一帶的重要道路等。

法官指，葉、羅、鄭、吳、黎及楊麗樺屬於罪責較低的蓄意留守，壯大聲勢，個人罪責較低，參與的時段亦屬於暴動的後半個階段，整體暴力程度較低。至於楊耀、傅及潘則屬罪責中度的間接參與暴動，歐則屬於罪責較高的直接參與暴動，歐曾經聯同其他暴徒，拾起地上物品，歐亦招手示意其他人加人，追趕警方車隊。

法官就葉、黎及鄭判監31個月2周；傅、潘判監36個月；歐、楊耀、羅、楊及吳則判監40個月2周、48個月、42個月、33個月2周，以及39個月，當中鄭涉2020年5月在銅鑼灣襲擊律師陳子遷，被判囚37個月，法官下令本案19個月刑期分期執行。

案情指，2019年11月12日中午，數千名示威者響應呼籲，堵塞中環畢打街一帶的主要道路，示威者其後組成傘陣向警方防線推進及投擲磚塊等。至少數百名示威者堵塞干諾道中的車路，各被告均於置地廣場附近被捕。

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記者：梁錦麟